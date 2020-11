Bierzesz statyny i masz skutki uboczne? Winne jest twoje nastawienie

Od czasu wprowadzenia statyn w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pomysł przepisywania tych leków dużej liczbie zdrowych osób w celu zapobiegania chorobom serca budzi kontrowersje. Po części jest to spowodowane powszechnym przekonaniem, że leki powodują nieprzyjemne skutki uboczne, takie jak bóle mięśni, zmęczenie i bóle stawów. W efekcie wiele osób odstawia niepotrzebnie statyny, ryzykując swoim zdrowiem.

Niedawno naukowcy z Imperial College London i klinicyści z Imperial College Healthcare NHS Trust w Wielkiej Brytanii opracowali eksperyment, aby odkryć, w jakim stopniu efekt nocebo jest odpowiedzialny za nieprzyjemne skutki zgłaszane przez osoby przyjmujące statyny.

Okazało się, że 90% nasilenia objawów zgłaszanych podczas stosowania statyn było również zgłaszane przez osoby przyjmujące tabletki placebo.

Skutki uboczne po statynach

„Nasze badanie sugeruje, że zgłaszane skutki uboczne statyn nie są powodowane przez same statyny, ale przez efekt przyjęcia tabletki” – mówi współautor, dr James Howard, pracownik naukowy z Imperial College London i kardiolog z Imperial College Healthcare NHS Trust.

„Niektóre z efektów ubocznych mogą również wynikać z typowych dolegliwości związanych ze starzeniem się” – dodaje.

Zespół opublikował swoje odkrycia w piśmie w The New England Journal of Medicine.

Co to jest efekt nocebo?

Efekt nocebo to pojawiające się niepożądane efekty leczenia, które spowodowane są bezpośrednim nastawieniem pacjenta do jego choroby lub zastosowanej przez lekarzy terapii. Przykład: pacjenci stosujący drogie terapie mogą odczuwać efekt nocebo w momencie zmiany leków na zawierające te same dawki substancji czynnych, ale tańsze zamienniki.

