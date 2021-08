Kwas salicylowy – na zaskórniki, bakterie, grzybicę. Jak działa?

Kwas salicylowy to środek, który pozwala zwalczyć stany zapalne skóry i przywrócić jej właściwą równowagę. Z tego względu jest chętnie wykorzystywany w kosmetologii, gdzie docenia się jego rewelacyjne złuszczające działanie. Do czego jeszcze może służyć i czy można stosować ten produkt w domu?

Czym jest kwas salicylowy?

Kwas salicylowy należy do grupy beta-hydroksykwasów (BHA). W przyrodzie występuje w roślinie, m.in. w korze wierzby, topoli czy kwiatach rumianku. Rozpuszcza się w tłuszczach oraz w alkoholu.

Pierwszy raz został uzyskany w sposób chemiczny w II połowie XIX wieku. Od tej pory jest wykorzystywany jako środek pomagający zwalczać bakterie, drobnoustroje, grzyby. Jego działanie oczyszczające i antyseptyczne jest bardzo silne. Oprócz tego stosuje się go do produkcji aspiryny, leku, który zrewolucjonizował medycynę.

Działanie produktu

Kwas salicylowy ma właściwości:

przeciwzapalne

przeciwbakteryjne

przeciwgrzybicze

przeciwbólowe

przeciwgorączkowe

złuszczające

antyseptyczne

Zastosowanie

Produkt wykorzystuje się głównie w kosmetyce do leczenia schorzeń skórnych, objawiających się powstawaniem wykwitów zapalnych, bolesnych krost czy zaczerwień. Stosuje się go do leczenia:

trądziku



zaskórników

liszajów

łuszczycy

atopowego zapalenia skóry

rybiej łuski

potnicy

Oprócz tego jest wykorzystywany do produkcji leków, które mają działanie redukujące ból czy gorączkę, a także środków o działaniu dezynfekującym.

Genialny środek na trądzik

Kwas salicylowy jest podstawowym składnikiem kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Pomaga uregulować produkcję sebum, która doprowadza do nadmiernego świecenia się twarzy i jej przetłuszczania. Dzięki temu niweluje stany zapalne oraz zmniejsza je, redukując ropne krosty.

Produkt ten znajdziemy w składzie kremów matujących do cery tłustej, a także w tonikach do twarzy, żelach oczyszczających, które mają usuwać zanieczyszczenia, kurz i makijaż z twarzy, przygotowując ją do przyjęcia substancji odżywczych i regulujących pracę gruczołów.

Do złuszczania naskórka

Oprócz tego kwas salicylowy w dużych stężeniach wykorzystuje się w salonach kosmetycznych do przeprowadzania peelingów złuszczających, które mają poprawić stan skóry. Odblokowują pory, zwężają je, dzięki czemu pomagają usunąć nadmiar łoju, który może powodować powstawanie bolesnych wykwitów podskórnych.

Na łupież

Produkt ten bywa wykorzystywany także do walki z łupieżem i problemami przetłuszczania się skóry głowy oraz włosów. Pomaga uregulować pracę gruczołów, dzięki czemu poprawia kondycję włosów.

Oprócz tego leczy stany zapalne skóry głowy, przywracając jej właściwą równowagę. Może zlikwidować uporczywe swędzenie czy powstawanie suchych łuszczących się placków, które mogą pojawiać się w wyniku łuszczycy lub reakcji alergicznej.

Na co uważać?

Stosując kosmetyki z kwasem, warto pamiętać o prawidłowym nawilżeniu skóry. Zbyt często używane produkty matujące czy wysuszające mogą nadmiernie ściągać skórę i przesuszać ją, przez co produkuje ona jeszcze więcej łoju.

Z tego względu konieczne jest nie tylko zachowanie umiaru, ale także stosowanie kremu nawilżającego, który zatrzyma wodę w głębi warstw skóry i zadba o utrzymanie jej prawidłowego poziomu. To pozwala wypełnić mikroubytki oraz zapobiec uszkodzeniom naskórka, a także przeciwdziałać powstawaniu zmarszczek.

Przeciwskazania

Kwas salicylowy działa łagodnie, dlatego tak rzadko wywołuje podrażnienia. Osoby, które mają wrażliwą, naczyniową lub alergiczną skórę powinny jednak stosować go ostrożnie. Najlepiej na niewielkim fragmencie naskórka sprawdzić, czy nie powoduje reakcji niepożądanej.

