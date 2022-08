Syrop sosnowy – jak go zrobić i jakie ma właściwości lecznicze

Syrop sosnowy przygotowywany jest wedle znanej od bardzo dawna receptury. Ten naturalny suplement diety niegdyś był powszechnie stosowanym lekiem na schorzenia górnych dróg oddechowych. Możemy kupić w aptece syrop sosnowy, jednak w jego składzie często znajdują się także chemiczne substancje, które sprawiają, że nie każdy może po niego sięgać. Syrop z sosny, który dostępny jest w aptece (Sirupus Pini compositum) polecany jest przy suchym, męczącym kaszlu i może być stosowany u dzieci, które ukończyły 12. rok życia oraz osób dorosłych.

Naturalny, domowy syrop

Zdrową, bezpieczną i w pełni naturalną alternatywą dla aptecznych syropów sosnowych o właściwościach hamujących kaszel suchy, które zawierają w swoim składzie kodeinę, jest domowy syrop z pędów sosny. Młode pędy sosny możemy zebrać na przełomie kwietnia i maja. Choć syrop z młodych pędów sosny wymaga nieco zaangażowania z naszej strony, to jego wyjątkowe właściwości w pełni wynagrodzą nam trud związany z jego przygotowaniem. Co więcej, z prozdrowotnie działającego preparatu będziemy mogli korzystać przez długi czas, zyskując pewność, że sięgamy po w 100% naturalny i korzystnie wpływający na nasz stan zdrowia produkt.

Syrop sosnowy większość z nas zna z dzieciństwa, bo był on przygotowywany przez nasze babcie i mamy. Warto wrócić do starych tradycji i przepisów na naturalne syropy, dzięki którym nie tylko możemy leczyć różne dolegliwości, ale także skutecznie zapobiegać ich wystąpieniu. W przypadku syropu z młodych pędów sosny mamy do czynienia z prawdziwą skarbnicą prozdrowotnie działających związków, jednak musimy pamiętać, aby zbierać młode pędy sosny w miejscu oddalonym od ruchliwych ulic i zakładów przemysłowych.

Ważne! Jeżeli zamierzamy podawać domowy syrop z sosny młodszym dzieciom, to powinniśmy skonsultować się z lekarzem! Dotyczy to przede wszystkim niemowląt i dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia. Zawsze należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, bo nawet naturalne i stosowane od wielu pokoleń leki mogą doprowadzić do pojawienia się skutków ubocznych oraz reakcji alergicznych. Co więcej, powinniśmy wiedzieć, że każda infekcja, która pojawia się u niemowląt i małych dzieci wymaga konsultacji z lekarzem, zanim zastosujemy domowe sposoby leczenia.

Syrop sosnowy – właściwości lecznicze

Właściwości lecznicze domowego syropu sosnowego związane są z jego składem, w którym znajdziemy m.in.:

naturalną witaminę C,

kwasy żywiczne,

olejki eteryczne,

sole mineralne,

substancje o silnym działaniu bakteriobójczym,

substancje, które działają przeciwzapalnie,

redukujące wolne rodniki tlenowe flawonoidy.

Syrop z młodych pędów sosny jest skarbnicą dobroczynnych składników. Redukują one uciążliwe objawy oraz leczą schorzenia, na które cierpimy w okresie jesienno-zimowym. Syrop z sosny doskonale sprawdza się jako lek na przeziębienie i grypę, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, katar, kaszel i chrypkę. Co więcej, skutecznie wspiera naturalną odporność i redukuje ogólne osłabienie organizmu, które pojawia się w czasie trwania infekcji i dokucza nam także po ustąpieniu objawów choroby. Syrop z sosny warto również stosować profilaktycznie, aby poprawić odporność przed sezonem infekcyjnym.

Dzięki naturalnemu składowi syrop z sosny doskonale wspiera organizm w czasie choroby, redukując uciążliwe objawy oraz lecząc przyczynę dolegliwości. Zawarta w syropie sosnowym naturalna witamina C wspiera pracę układu immunologicznego oraz uszczelnia naczynia krwionośne, co w pozytywny sposób przekłada się na efektywność naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Zawarte w syropie sosnowym olejki eteryczne i kwasy żywiczne szybko udrażniają nos, a także redukują ból gardła, wykazując działanie kojące na śluzówkę układu oddechowego.

Co więcej, syrop z pędów sosny ma działanie wykrztuśne oraz ułatwia oddychanie w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych. Dzięki syropowi z sosny możemy także szybko pozbyć się uczucia zimna i dreszczy, które pojawiają się podczas grypy i przeziębienia, a także naturalnie obniżyć podwyższoną temperaturę ciała, bo syrop z sosny ma działanie napotne i rozgrzewające. Naturalny syrop z sosny pomaga również pozbyć się chrypki, powodującego odruch kaszlowy drapania w gardle oraz redukuje uczucie zmęczenia, które towarzyszy wielu infekcjom. Warto po niego sięgać nie tylko w czasie choroby, ale także po ustąpieniu objawów w celu wsparcia regeneracji organizmu.

Zastosowanie syropu z sosny na samym początku infekcji skraca czas jej trwania oraz pomaga uniknąć powikłań związanych np. z nadkażeniem bakteryjnym oskrzeli i zatok przynosowych, które często związane są z nieleczonym przeziębieniem i grypą. Co ważne – ze względu na rozgrzewające i napotne działanie syropu sosnowego podczas kuracji powinniśmy pozostać w domu. Warto wiedzieć, że w syropie sosnowym znajdują się gorycze. Związki te stosowane w niewielkich ilościach poprawiają apetyt, dlatego syrop sosnowy warto podawać osobom, które mają osłabione łaknienie np. seniorom.

Wyjątkowe właściwości syropu sosnowego powinny nas zachęcić do jego samodzielnego przygotowania, bo mając w domowej apteczce skuteczny syrop na przeziębienie i poprawę odporności, nie musimy obawiać się sezonowych infekcji.

Jak zrobić syrop sosnowy?

Aby zrobić syrop sosnowy, musimy pozyskać młode pędy sosny. Pojawiają się one na przełomie kwietnia i maja. Do przygotowania syropu można również wykorzystać zawiązujące się w czerwcu młode szyszki sosny. Pędy sosny oraz szyszki powinny pochodzić z drzew, które rosną w czystym środowisku. Aby nie zaszkodzić drzewu, powinniśmy zbierać jedynie niektóre pędy poboczne o długości powyżej 7 cm. Pędy sosny nie mogą być zdrewniałe oraz zaatakowane przez szkodniki lub choroby. Zbieranie młodych szyszek nie szkodzi drzewom, jednak warto wiedzieć, że jeżeli zostaniemy przyłapani na zrywaniu sosnowych pędów i szyszek np. na terenach chronionych, to możemy (ale nie musimy) zostać ukarani karą grzywny. Jeżeli chcemy skorzystać z darów lasu, to warto zapytać o zgodę leśnika, który pokaże nam, jak zbierać pędy, aby nie uszkodzić drzew. Możemy także zebrać pędy sosny z drzew, które rosną na oddalonych od ulic nieużytkach lub w naszym ogrodzie, o ile nie sąsiaduje on z ulicą.

Co będzie nam potrzebne, aby przygotować syrop z sosnowych pędów lub szyszek? Do przygotowania syropu potrzebujemy:

wyparzony słój, słoik lub słoiki (opcjonalnie szklane butelki z szeroką szyjką)

biały lub brązowy cukier – 1 kg cukru na 1 kg pędów sosny lub młodych szyszek,

około 3-5 łyżek spirytusu (na 1 kg pędów i 1 kg cukru – jeżeli przygotowujemy syrop dla osób dorosłych),

mniejsze słoiki lub butelki, do których zlejemy syrop,

jałową gazę lub drobne sitko do przecedzenia syropu.

Pędy sosny po zerwaniu powinniśmy pozostawić na kilkadziesiąt minut na słońcu, aby opuścili je ewentualni dzicy lokatorzy. Najlepiej rozłożyć je cienką warstwą np. na wyłożonej pergaminem blasze do pieczenia lub większej tacy. Następnie powinniśmy pokroić pędy na mniejsze kawałki lub w czystym naczyniu delikatnie rozbić je drewnianym tłuczkiem, aby szybciej puściły sok. Pędy sosny wkładamy małymi porcjami do wyparzonego słoja lub butelek z szerokimi szyjkami i przesypujemy cukrem. Na koniec możemy dodać spirytus, jeżeli syrop ma być spożywany tylko przez osoby dorosłe. Ostatnią warstwę powinien stanowić cukier, którym muszą być przykryte pędy. Słój, słoiki lub butelki trzeba szczelnie zakręcić i pozostawić w ciepłym, nasłonecznionym miejscu np. na parapecie okna, które wychodzi na południe lub zachód. Na słońcu syrop powinien stać do momentu rozpuszczenia się cukru. Codziennie musimy pamiętać o przewietrzeniu syropu, jego przemieszaniu oraz delikatnym ubiciu np. drewnianą łyżką. Po kilkunastu minutach wietrzenia można zakręcić słój i ponownie odstawić na słońce do momentu powstania gęstego syropu.

Jeżeli pędy puszczają mało soku, to można dodać cukru – powstały syrop powinien sięgać powyżej pędów. Słój zdejmujemy z parapetu i przenosimy w mniej nasłonecznione miejsce, gdy cukier całkowicie się rozpuści pod wpływem ciepła i codziennego mieszania oraz potrząsania zamkniętym słoikiem. Proces naciągania syropu powinien trwać około 3 tygodnie. Po tym czasie syrop z pędów sosny jest gotowy do przecedzenia i przelania do mniejszych słoiczków lub butelek. Zanim będziemy cieszyć się smakiem i właściwościami syropu z sosny, powinniśmy poddać zakręcone szczelnie słoiki lub butelki pasteryzacji. Po ostygnięciu możemy włożyć je do lodówki lub zanieść do spiżarni – syrop z sosny należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Jeżeli chcemy przygotować symboliczną porcję syropu, to wystarczy do wyparzonego słoiczka włożyć 2-3 garści sosnowych pędów oraz zasypać je kilkunastoma łyżeczkami cukru. Jeżeli chcemy zrobić syrop z młodych sosnowych szyszek, to musimy pokroić je na małe kawałki przed włożeniem do słoika, a następnie postępować zgodnie z powyższym przepisem.

