Domowe sposoby na kleszcze. 7 skutecznych pomysłów

Kleszcze mogą przenosić niebezpieczne choroby takie jak borelioza, dlatego warto zabezpieczać się przed nimi przed każdym wyjściem do parku czy do lasu. Jak to zrobić?

Wiosna i lato sprzyjają wypoczywaniu na świeżym powietrzu. Chętnie wybieramy się na bliższe i dalsze wycieczki, urządzamy pikniki na trawie, gramy w piłkę w parku. Poprawia to nasze samopoczucie, dotlenia organizm i wzmaga produkcję endorfin.

Ale korzystając z letniego wypoczynku, warto pamiętać o tym, że w trawie i zaroślach mogą być kleszcze, a ich ukąszenia mogą nas narazić na niebezpieczne choroby. Na szczęście można skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami.

Skuteczne sposoby na pajęczaki

1. Noś długie spodnie

Wybierając się na wycieczkę do lasu albo na piknik, dobrze jest zakładać ubrania z długimi nogawkami. Przy wysokich temperaturach należy wybierać spodnie z przewiewnych i oddychających materiałów, najlepiej w jasnych barwach, na których wszelkie owady będą dobrze widoczne. Dobrze sprawi się len czy bawełna.

Jeśli ruszamy w teren, w którym będziemy maszerować w wysokich trawach, warto nogawki spodni wkładać w cholewki butów. Buty powinny być zakryte, by skutecznie chroniły stopy. Dobrym wyborem są buty trekkingowe, które amortyzują też stopy przed nierówną powierzchnią.

2. Unikaj gęstych zarośli

Aby nie narazić się na ryzyko ukąszenia przez kleszcza, należy zawsze poruszać się wytyczonymi ścieżkami, nie zbaczać w wysokie trawy i gęste zarośla. Tam mogą bytować nie tylko kleszcze, ale i inne owady, które mogą nas ukąsić.

3. Olejki eteryczne

Kleszcze nie lubią intensywnych zapachów olejków eterycznych, dlatego przed wycieczką warto skropić nimi ubrania członków rodziny czy sierść czworonoga. Najlepiej sprawdzą się:

olejek z drzewa herbacianego



olejek tymiankowy

olejek goździkowy

olejek szałwiowy

olejek z mięty pieprzowej

olejek z trawy cytrynowej

Olejków nie należy jednak aplikować bezpośrednio na skórę, by jej nie podrażnić. Kilka kropli olejku należy rozcieńczyć w oleju roślinnym (np. z pestek winogron) i taką mieszanką zabezpieczyć skórę.

4. Napar ziołowy

Można również przyrządzić w domu napary z ziół, które przelane do butelki z atomizerem tworzą naturalną mgiełkę odstraszającą owady. Wystarczy w tym celu zaparzyć szałwię, tymianek albo rozmaryn, przelać do buteleczki i dodać do nich sok z cytryny.

Taką mgiełkę rozpylamy przed wyjściem na spacer, stosujemy ją również na powietrzu. Skutecznie odstraszy ona owady takie jak kleszcze czy meszki.

5. Torebeczki szałwii

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że torebka szałwii włożona do kieszeni spodni czy... do buta, może skutecznie odstraszyć owady. Kleszcze bardzo nie lubią zapachu szałwii, dlatego stosując ten prosty sposób, możemy zabezpieczyć się przed ich ukąszeniem.

6. Czosnek

Owady nie lubią też zapachu czosnku. Aby stosować go jako ochronę przed ukąszeniami, trzeba włączyć czosnek do swojej diety. Duża ilość czosnku zmienia zapach potu człowieka, co odstrasza owady. Podobnie działają witaminy z grupy B, dlatego w codziennym jadłospisie powinny znaleźć się również kasze czy warzywa strączkowe.

7. Herbatka z czystka

Do swojej diety warto włączyć również napary ziołowe, których kleszcze nie lubią. Sprawdzi się nie tylko picie ziół takich jak szałwia czy mięta, ale także herbatki z czystka. Dzięki temu oczyścimy organizm, wzmocnimy skórę i włosy, a także odporność organizmu. W czystku znajdują się substancje, które odstraszają insekty, dlatego regularne picie takiej herbatki może zadziałać jako ochrona przed owadami.

