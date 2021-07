Gojnik – herbata z szałwii libańskiej idealna na kaszel

Gojnik to roślina od stuleci wykorzystywana na Bliskim Wschodzie do leczenia różnych schorzeń. Stosuje się ją do leczenia infekcji, stanów zapalnych zatok, kaszlu, ale też... demencji. Warto zainteresować się bliżej tą rośliną, bo jej właściwości zdrowotne i lecznicze rzeczywiście są duże.

Czym jest gojnik?

Gojnik to roślina, która należy do rodziny jasnotowatych. Rośnie na Bliskim Wschodzie oraz wokół basenu Morza Śródziemnego. Bywa uprawiany jako roślina ozdobna, ale przede wszystkim ceni się go za jego właściwości zdrowotne.

W medycynie naturalnej szałwia libańska uznawana jest za remedium na choroby górnych dróg oddechowych. Zawiera mnóstwo mikroelementów, dlatego pomaga na różne schorzenia.

Wartości

Szałwia libańska zawiera:

magnez



potas

cynk

żelazo

antyoksydanty



miedź

taniny

Właściwości zdrowotne

Ze względu na bogactwo mikroelementów szałwia libańska stymuluje do pracy układ immunologiczny. Wzmacnia odporność, chroni przed infekcjami i chorobami o podłożu bakteryjnym. Ceni się ją za działanie przeciwzapalne i przeciwkaszlowe – gojnik od lat stosowany jest na choroby górnych dróg oddechowych i zapalenia oskrzeli.

Oprócz tego poprawia pracę mózgu i komórek nerwowych, zwalcza wolne rodniki, przeciwdziałając chorobom nowotworowym i zmniejszając ryzyko starzenia się organizmu.

Szałwia libańska na kaszel

Gojnik doceniany jest za swoje właściwości zwalczające infekcje górnych dróg oddechowych. Wykorzystuje się go głównie w formie ziołowych naparów i herbatek, które rozgrzewają organizm i pomagają usunąć wydzielinę z zatok.

Stosuje się go przy zapaleniu zatok i gęstym katarze, który spływa tylną ścianą gardła i osadza się w oskrzelach. Pomaga oczyścić organizm, zmniejszyć stan zapalny i pozbyć się kaszlu. Skraca czas trwania infekcji i pomaga szybciej wrócić do zdrowia.

Herbatka na zdrowe nerki

Ze względu na swoje przeciwzapalne działanie, gojnik stosuje się również przy problemach nerek. Pomaga pozbyć się zanieczyszczeń, toksyn i oczyścić organizm. Stosuje się go również w leczeniu kamieni nerkowych, które są bardzo bolesne. Ze względu na swoje oczyszczające działanie szałwia libańska może też pomóc na infekcje pęcherza.

Szałwia na demencję

Roślina ta zawiera składniki, które pobudzają układ nerwowy do pracy. Z badań wynika, że... koi stargane nerwy, uspokaja, pomaga zachować higienę psychiczną i nie ulegać stanom obniżenia nastroju. Oprócz tego poleca się ją osobom, które cierpią na zaburzenia koncentracji i uwagi.

Napar na serce

Herbatka z szałwii libańskiej wspomaga pracę układu krwionośnego. Pomaga uregulować ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu, wzmacnia krążenie, zapobiega chorobom serca. Spożywana regularnie może znacząco poprawić samopoczucie i kondycję organizmu, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca.

Herbatka spowalniająca starzenie

Gojnik zawiera flawonoidy i antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, zmniejszając ryzyko starzenia się organizmu. Chronią przed stresem oksydacyjnym, szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapobiegają występowaniu chorób nowotworowych.

Jak zrobić napar?

Aby skorzystać z cennych wartości szałwii libańskiej, warto przyrządzić napar. Suszone ziele (najlepiej, aby nie było sproszkowane) należy zalać wrzątkiem i odczekać 10 minut aż się zaparzy. Gdy herbatka ostygnie, należy ją odcedzić. I już można śmiało ją spożywać i cieszyć się jej prozdrowotnymi właściwościami. Jeśli stosujemy ją na zapalenie zatok czy kaszel, warto dodać do niej miód, imbir lub cytrynę.

Czytaj też:

Majeranek na trawienie, katar i kaszel. Poznaj właściwości zioła