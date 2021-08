Kamica ślinianek – nietypowa choroba gruczołów ślinowych. Co o niej wiemy?

„Kamica” to termin medyczny znany przez większość z nas. Najczęściej słyszymy o kamicy nerkowej, która powoduje bardzo nasilony ból, co ma związek z przemieszczaniem się w obrębie nerek oraz dróg moczowych piasku i kamieni nerkowych. Kamica ślinianek także wywołuje silny ból i jest jedną z częściej diagnozowanych u osób dorosłych chorób gruczołów ślinowych.

Ślinianki – co to jest?

Ślinianki, czyli gruczoły ślinowe to jedne z gruczołów wydzielniczych, których funkcją jest produkcja śliny. Wyróżniamy trzy pary gruczołów ślinowych, czyli ślinianki podjęzykowe, przyuszne i podżuchwowe, a także liczne małe gruczoły ślinowe, które rozmieszczone są w jamie ustnej oraz gardle. Dzięki śliniankom i produkowanej przez nie ślinie możemy z łatwością spożywać pokarm i wstępnie go trawić.

Co więcej, ślina stanowi także ważną ochronę przed drobnoustrojami, nawilżając śluzówkę jamy ustnej i gardła, co utrudnia przenikanie wirusów, bakterii i grzybów. Prawidłowe wydzielanie śliny ma także duże znaczenie dla zdrowia naszych zębów, bo pomaga ona je oczyszczać i ułatwia remineralizację szkliwa.

Choroby ślinianek

Ślinianki mogą chorować. Jednym ze schorzeń ślinianek jest kamica ślinowa, która dotyczy tylko dużych gruczołów ślinowych, czyli wspomnianych wcześniej trzech par ślinianek. Kamienie w śliniance to przede wszystkim problem osób dorosłych. Schorzenie to bardzo rzadko występuje u dzieci. Co więcej, częściej dolegliwość ta diagnozowana jest u mężczyzn.

Kamica ślinianek bywa chorobą współtowarzyszącą innym rodzajom kamicy, co ma związek z zachodzącymi w organizmie zmianami na skutek zaburzeń metabolizmu wapnia oraz fosforanów. Kamienie tworzą się najczęściej w śliniance podżuchwowej, jednak nie oznacza to, że nie mogą pojawić się w śliniance podjęzykowej i przyusznej. Kamień w śliniance jest zmianą, która wywołuje silny ból oraz staje się przyczyną postępującego stanu zapalnego. Typowym objawem jest też obrzęk ślinianek, który w niektórych przypadkach jest równie duży, jak obrzęk obserwowany w przypadku świnki.

Przyczyny kamicy ślinianek

Brak jest wiarygodnych wyników badań, które jednoznacznie wskazywałyby na konkretne przyczyny rozwoju kamicy ślinianek. Choroba ta nadal nie została odpowiednio poznana, jednak na skutek prowadzonych badań udało się znaleźć związek pomiędzy kamieniami w śliniankach i chorobami przewlekłymi. Kamica ślinianek diagnozowana jest dość często m.in. u osób z otyłością i nadwagą, u których występują różne zaburzenia metaboliczne, osób z nadciśnieniem tętniczym, osób cierpiących na schorzenia ograniczające wydzielanie śliny, a także przewlekłe stany zapalne ślinianek i śluzówki jamy ustnej. Rozwojowi kamicy ślinianek może także sprzyjać przyjmowanie niektórych leków.

Bezpośrednią przyczyną formowania się kamieni w śliniankach są zaburzenia metabolizmu wapnia i fosforanów w organizmie. Warto wiedzieć, że proces tworzenia się kamieni w śliniankach może zostać zainicjowany przez odwodnienie organizmu, do którego dojdzie jednorazowo oraz przez przewlekłe stany niedoboru płynów w organizmie.

Kamica ślinianek – objawy

Proces tworzenia się kamieni w śliniankach jest długotrwały, więc choroba początkowo przebiega bezobjawowo. Dolegliwości zaczynają pojawiać się, gdy kamienie stają się duże, co utrudnia wypływ śliny z gruczołu ślinowego, a następnie całkowicie blokuje jego ujście. Zastój śliny przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego oraz wystąpienia obrzęku.

Brak odpowiedniego postępowania w celu udrożnienia ujścia gruczołu ślinowego może doprowadzić do nadkażenia bakteryjnego ślinianki, co skutkuje rozwojem ropnia. Dość często kamica ślinianek jest wykrywana podczas badania RTG jamy ustnej, które wykonujemy w gabinecie stomatologicznym.

Objawy kamicy ślinianek bywają niespecyficzne, a sama choroba może przez długi czas rozwijać się bezobjawowo, dlatego ważne jest konsultowanie każdej zmiany w jamie ustnej ze stomatologiem. Wyczuwając ból i zgrubienie w okolicy ślinianki nie należy czekać i stosować domowych metod leczenia, bo stan zapalny może się nasilać, prowadząc do poważnego zakażenia.

