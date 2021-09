Morawiecki zapowiada rewolucję w ochronie zdrowia. „Nigdy nie było takiego sukcesu”

„Na służbę zdrowia wydawano jeszcze parę lat temu, w czasach platformy, 70 parę miliardów złotych. Wtedy wynagrodzenia dla budżetówki przez 6 lat stały w miejscu. My podnieśliśmy wydatki na służbę zdrowia do kwoty ponad 120 miliardów. Nigdy nie było takiego procentowego sukcesu” – powiedział Mateusz Morawiecki. Zapowiedział zmiany, które rząd chce wprowadzić w funkcjonowaniu służby zdrowia. Co do nich należy?

Zniesione limity do specjalistów

Premier zapewnił, że dzięki programowi Polski Ład będziemy krócej czekać do specjalistów oraz szybciej otrzymamy wyniki badań. Przypomniał także o rządowym programie Profilaktyka 40+, w ramach którego można np. za darmo zmierzyć ciśnienie. Premier nie zapomniał przypomnieć słuchaczom, że w czasach rządów PO limitowano dostępność do lekarzy specjalistów. Czy rząd PIS faktycznie zniesie te ograniczenia?

„To nie jest sytuacja jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ze od razu znikną wszystkie kolejki, ale od tego się zaczyna” – uprzedził Mateusz Morawiecki.

7% środków PKB na służbę zdrowia w ciągu 7 lat

Morawiecki zapowiedział także przyjęcie ustawy, która zwiększy finansowanie służby zdrowia. Świadom oczekiwań środowiska medycznego rząd PIS będzie starał się podnosić wynagrodzenia „żeby najlepsi, wspaniali medycy, służba zdrowia, panie pielęgniarki, lekarze panie salowe mogli w spokoju skupić się na leczeniu”.

Szumnie zapowiedziane zostały nowoczesne placówki medyczne i terapie oraz dostosowanie usług medycznych do poziomu europejskiego. Premier poinformował, że jest świadomy strajku medyków, który już niebawem rozpocznie się w Warszawie. Jednak wyraził nadzieję, że w nadchodzących latach ich postulaty zostaną spełnione.

„Będziemy przeznaczać kolejne miliardy złotych, to obiecuję. Może nawet powyżej 10 miliardów rocznie na służbę zdrowia” – wyjaśnił premier.

Czytaj też:

Debata „Wprost” z udziałem ministra zdrowia. W Karpaczu padły bardzo ważne słowa