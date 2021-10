Woda morska pomaga na zatkany nos. Czy można ją bezpiecznie stosować?

Woda morska inaczej jest nazywana solą morską. To preparat, który stosuje się w trakcie przeziębienia i wirusowych zakażeń górnych dróg oddechowych. Pomaga udrożnić zatkany nos, oczyścić go z zalegającej wydzieliny, a także nawilżyć błonę śluzową. Czy wodę morską można bezpiecznie stosować przez dłuższy czas? Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest woda morska?

Woda morska dostępna jest w postaci stężonych preparatów izotonicznych lub hipertonicznych. Niektóre z nich mają postać aerozolu, co umożliwia łatwe stosowanie, a inne ampułek.

Sól morska zawiera chlorek sodu NaCl, który występuje też w wodzie z morza, stąd jej nazwa. Jest sterylna i pomaga zachować równowagę w błonie śluzowej nosa, dzięki czemu zapobiega infekcjom i wnikaniu wirusów.

Można ją wykorzystywać zarówno do codziennej pielęgnacji nosa (zwłaszcza u dzieci), jak i w czasie przeziębienia, by wspomóc walkę z katarem. Nadaje się również dla alergików, by uniemożliwić wnikanie alergenów do błony śluzowej i zapobiec występowaniu wodnistego alergicznego kataru.

Co zawiera?

Woda morska zawiera:

siarkę

żelazo

magnez

cynk

selen

potas

Jak działa?

Sól morska działa nawilżająco na błony śluzowe, wspierając naturalną barierę ochronną nosa i zapobiegając wnikaniu w nią wirusów. Oprócz tego działa również przeciwbakteryjnie, dlatego pomaga zwalczyć infekcje, obkurcza nos i wspomaga walkę z katarem.

Wodę morską można stosować bezpiecznie nawet kilka razy dziennie. Nie wysusza ona nosa, dlatego jest bezpieczna nawet dla maluszków. Warto jednak pamiętać, by nie stosować jednego preparatu u kilku osób. Ze względów higienicznych każdy powinien mieć swoją sól morską.

Stosowanie

Sól morską można wykorzystywać do:

codziennej pielęgnacji nosa

nawilżania błony śluzowej w okresie grzewczym, gdy włączone kaloryfery wysuszają powietrze

oczyszczania nosa z alergenów

oczyszczania nosa w czasie kataru

wspomagania leczenia zapalenia zatok

Czym się różni izotoniczna od hipertonicznej?

Woda morska izotoniczna to woda, która ma takie samo ciśnienie osmotyczne jak to, które występuje w naszym organizmie. Co to znaczy? Że jest to takie samo ciśnienie jak to, które występuje w nosie. Dzięki temu preparat nie działa drażniąco na śluzówkę. Pozwala oczyścić nos z drobnoustrojów i bakterii. Oprócz tego można go stosować do codziennej pielęgnacji nosa.

Sól hipetertoniczna z kolei zawiera wyższe ciśnienie, dlatego pomaga obkurczyć śluzówkę. Zbyt często stosowana może jednak przesuszyć błonę śluzową, dlatego nie zaleca się używać jej dłużej niż 5 dni. Taki produkt pozwala upłynnić wydzielinę i udrożnić nos. Jego stosowanie przynosi ulgę przy zapaleniu zatok, które powoduje tępy ból w okolicy czoła. Woda hipertoniczna może pomóc pozbyć się zalegającej w zatokach wydzieliny, która z reguły powoduje szereg nieprzyjemnych objawów.

Jaki produkt wybrać?

Kupując wodę morską do nosa, warto zastanowić się najpierw, do czego chcemy ją wykorzystać. Jeśli zależy nam na nawilżaniu nosa w sezonie grzewczym i zachowania właściwej higieny, sięgnijmy po produkt izotoniczny. Jeśli natomiast mamy katar i chcemy upłynnić wydzielinę i przyspieszyć czas leczenia, wybierzmy preparat hipertoniczny.

Kupując sól morską, pamiętajmy, że nie każdy preparat możemy podać dzieciom. Sól izotoniczną stosuje się już od 1. dnia życia niemowląt do higieny noska. Jest ona w pełni bezpieczna, dlatego rodzice mogą ją stosować nawet codziennie.

Wody morskiej hipertonicznej nie powinniśmy natomiast stosować u niemowląt. Niektóre produkty są dostępne od 6. miesiąca życia, natomiast inne dopiero od 3. roku życia. Przed zakupem preparatu należy dokładnie przeczytać ulotkę.

