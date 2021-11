„Jak głupio nie umrzeć?” Pyta diagnosta i wskazuje badania, które trzeba robić regularnie

Od kilku lat pracuje w laboratorium medycznym, a do tego edukuje ludzi w zakresie zdrowia. Aldona Gajek, diagnosta laboratoryjny wyjaśniła, jakie badania warto przeprowadzać co roku, by „głupio nie umrzeć” – czyli na coś, czego można było uniknąć.

Regularne badania to podstawa

Zapytana o podstawowe badania, jakie należy zrobić w ciągu roku Aldona Gajek wskazała na morfologię, jakie podstawowe badanie krwi, badanie ogólne moczu i CRP, wskazujące na obecność stanów zapalnych w organizmie. Co ciekawe, morfologię można wykonać przy okazji oddania krwi. Przy pozostałych badaniach warto zgłosić się do lekarza po skierowanie. Zdradliwa dla wyników badań może być... biotyna – suplement, który często przyjmujemy np. na piękne włosy i paznokcie. Należy więc odstawić ją na ok. tydzień przed planowanym badaniem.

Jak głupio nie umrzeć? Książka w formie e-booka

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badan profilaktycznych, pobierz e-booka Aldony. Poznasz w nim odpowiedzi na pytania:

jakie badania i jak często powinno się wykonywać,

jak prawidłowo przygotować się do badań,

co w praktyce oznacza to, że przed badaniami należy być na czczo,

jak interpretować wyniki badań i co może je zafałszować,

w jaki sposób możemy kontrolować stan naszej wątroby i tarczycy,

kiedy i jakie badania należy zrobić w kierunku cukrzycy,

czego dowiemy się, wykonując morfologię lub badanie moczu,

co zrobić, by nie mieć siniaka po pobraniu krwi.

