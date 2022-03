Co dzieje się z twoim ciałem gdy ćwiczysz pilates? Korzyści są ogromne

Pilates to trening nastawiony na wzmocnienie mięśni brzucha, pleców i miednicy. Choć trening wydaje się niezbyt wymagający, w rzeczywistości mocno stymuluje organizm. Oddziałuje na wszystkie partie mięśni i pozwala poprawić wydolność organizmu.

pomoże ci poprawić oddychanie

złagodzić bóle głowy

ułatwi trawienie

sprawi, że będziesz wyglądać szczuplej

Pilates daje duży zastrzyk energii

Im więcej ćwiczysz, tym więcej tlenu otrzymuje twój mózg i tym lepiej krew krąży w całym ciele. Powoduje to uwalnianie endorfin, zwanych hormonami szczęścia, przynosi też dużą dawkę energii. Jest to jeden z powodów, dla którego wiele osób woli ćwiczyć Pilates rano.

Pilates zwiększa odporność organizmu.

Pilates uznawany jest za holistyczne lekarstwo. Najnowsze badania dowodzą, że ćwiczenia, w dużej mierze opierające się na głębokim oddychaniu pomagają usunąć bakterie z płuc. Obniżają też poziom kortyzolu (stresu) i wzmacniają działanie układu odpornościowego. Dlatego warto zapisać się na nie wiosną, kiedy łatwo złapać przeziębienie czy grypę.

Pomaga na bóle kręgosłupa

Pilates jest polecany wszystkim osobom, które chcą odciążyć kręgosłup. Są to ćwiczenia zalecane osobom spędzającym wiele godzin przy komputerze. Rozciągają mięśnie kręgosłupa i wzmacniają je, dzięki czemu zmniejszają się dolegliwości bólowe.

Pilates redukuje stres

Jeśli jesteśmy zestresowani, mamy wyczerpującą pracę lub dużo obowiązków, ćwiczenia pilatesu pomogą nam się wyciszyć i uspokoić. Pozwalają skupić się na oddechu i wykonywanych ruchach, co pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego, łagodzi napięcie i niweluje stres.

Jakie są rodzaje pilatesu?

Istnieje wiele rodzajów treningów pilatesu. Niektóre łączą elementy jogi, inne wykorzystują do ćwiczeń piłki, kółka czy piankowe akcesoria do ćwiczeń. Najpopularniejsze są zajęcia na macie oraz zajęcia z maszynami do pilatesu, np. z reformerem. Maszyny pozwalają wykorzystać różnego rodzaju sprężyny, które zwiększają zakres ruchu i minimalizują ryzyko urazu czy kontuzji.

Kto może rozpocząć trening?

Treningi poleca się osobom w każdym wieku, które chcą zyskać aktywność lub powrócić do niej po długiej przerwie czy chorobie. Najlepiej jest rozpocząć treningi przy wsparciu trenera.

