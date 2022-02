Domowe sposoby na ból głowy – co warto pić, jeść i jak pomóc sobie skutecznie?

Ból głowy uprzykrza życie i utrudnia normalne funkcjonowanie. W większości przypadków mamy do czynienia z pierwotnymi bólami głowy, które nie mają podłoża chorobowego i są związane np. z trybem życia. Wtórne bóle głowy to poważniejszy problem, bo ból pojawia się na skutek toczącego się w organizmie stanu chorobowego. Jak rozpoznać, z jakim bólem głowy mamy do czynienia? Jest to trudne, dlatego silne i nawracające bóle głowy są wskazaniem do skorzystania z porady lekarskiej. Poznaj domowe sposoby na ból głowy.

Jakie są przyczyny bólu głowy?

Wyróżniamy wiele przyczyn bólu głowy, które są związane m.in. z ich rodzajem. W przypadku pierwotnych bólów głowy, które nie są związane z chorobą, najczęściej diagnozowane są:

napięciowe bóle głowy,

migrena,

bóle głowy, które wywołują wahania ciśnienia atmosferycznego,

bóle głowy, które wywołują niekorzystne warunki pogodowe np. upał i wiatr halny,

bóle głowy ze zmęczenia,

bóle głowy od stresu.

Równie często ból głowy wywołuje głód oraz odwodnienie organizmu, a także brak dostępu świeżego powietrza.

Ból głowy może być także związany z chorobą. Jest jednym z najczęściej występujących objawów chorób o ostrym przebiegu oraz chorób przewlekłych. Niepokojące objawy, które towarzyszą bólowi głowy o podłożu chorobowym to:

sztywność karku,

zaburzenia widzenia,

zaburzenia świadomości,

nudności i wymioty,

wysoka gorączka,

niedowład rąk.

Powyższe objawy mogą wskazywać np. na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, udar, nadciśnienie tętnicze, guzy mózgu oraz inne poważne schorzenia.

W przypadku poważnych przyczyn bólu głowy dolegliwości są oporne na działanie leków przeciwbólowych oraz towarzyszy im bardzo złe samopoczucie.

Ważne: nie należy bagatelizować nawet mało uciążliwego, ale występującego przewlekle lub często nawracającego bólu głowy, bo może on wskazywać na m.in. rozwijające się nadciśnienie tętnicze, niedotlenienie mózgu na skutek zmian miażdżycowych, niedociśnienie tętnicze, zapalenie zatok, problemy stomatologiczne, cukrzycę, choroby narządu wzroku oraz problemy z kręgosłupem szyjnym.

Ból głowy jest często związany z kondycją psychiczną, dlatego warto prowadzić dzienniczek bólu głowy. Stanowi on ważną wskazówkę diagnostyczną dla lekarza, który na podstawie wykonanych badan i obserwacji pacjenta, będzie mógł postawić właściwą diagnozę.

Ważne: decyzja dotycząca leczenia bólu głowy należy zawsze do lekarza. Nie powinniśmy bagatelizować bólu głowy, a jeżeli domowe sposoby na ból nie działają, musimy jak najszybciej skonsultować dolegliwości ze specjalistą. Co więcej, ból głowy u dzieci zawsze wymaga zasięgnięcia porady lekarza! W przypadku niemowląt i małych dzieci, które nie potrafią powiedzieć, co im dolega, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące objawy:

częste dotykanie główki,

potykanie się podczas chodzenia,

chodzenie z szeroko rozstawionymi rękami,

zaburzenia równowagi,

płaczliwość,

nadmierną senność,

omdlenia,

poranne wymioty na czczo.

Domowe sposoby na napięciowy ból głowy

Na napięciowy ból głowy pomoże… rozluźnienie mięśni karku i szyi. W tym przypadku mamy do czynienia z bólem, który spowodowany jest nadmiernym napinaniem mięśni na skutek np. stresu lub pracy w wymuszonej pozycji. Rozluźnić mięśnie możemy na kilka sposobów np.:

wykonując ćwiczenia gimnastyczne, które angażują do pracy mięśnie karku, szyi oraz ramion,

przykładając ciepły okład na kark i ramiona,

wykonując masaż karku i ramion,

stosując maści o działaniu rozluźniającym napięte mięśnie.

Jak rozpoznać napięciowy ból głowy?

Napięciowy ból głowy pojawia się na skutek długiego siedzenia, stania, lęku, zdenerwowania oraz może występować po nieprzespanej nocy. Odczuwamy wówczas tępy ból głowy o różnym nasileniu, który może być zlokalizowany w okolicy czoła i skroni lub po obu stronach głowy. Napięciowe bóle głowy mogą przeobrazić się w migrenę, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć walkę z bólem. Ulgę przynoszą w tym przypadku aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, eliminacja źródła stresu, a także stosowanie technik relaksacyjnych.

Domowe sposoby na ból głowy – migrena

Migrena uważana jest za kobiecą przypadłość. Często pojawia się na skutek wahań poziomu hormonów oraz może mieć związek z przewlekłym stresem i stosowaną dietą. W przypadku migreny powinniśmy reagować na pierwsze objawy bólu głowy, aby nie dopuścić do silnego ataku, który może utrudniać normalne funkcjonowanie nawet przez 72 godziny.

Objawy migreny to m.in.:

pulsujący ból głowy,

nudności,

wymioty,

zawroty głowy lub uczucie kołysania,

ból oka,

bladość skóry,

uczucie zimna,

mrowienie okolicy twarzy lub drętwienie kończyn,

zaburzenia ostrości widzenia (wokół przedmiotów może pojawiać się jasna otoczka tzw. aura lub pojawiają się rozbłyski światła),

nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy.

Ból głowy spowodowany migreną możemy złagodzić, stosując następujące domowe sposoby:

zimne okłady na kark,

masowanie skroni okrężnymi ruchami,

masowanie punktu znajdującego się u nasady nosa,

picie naparu z rumianku, krwawnika, dziurawca, kory białej wierzby lub imbiru,

ruch na świeżym powietrzu,

picie dużej ilości wody.

Migrenę mogą wywoływać niektóre produkty spożywcze, dlatego powinniśmy przyjrzeć się swojej diecie. I w tym przypadku warto prowadzić dzienniczek bólu głowy, który pomoże wykryć czynniki wywołujące atak migreny.

Co warto pić, gdy boli głowa?

Ból głowy często wskazuje na utratę płynów z organizmu. Nawet niewielkie odwodnienie skutkuje uporczywym bólem głowy. Zanim zastosujemy środki przeciwbólowe, warto wypić szklankę wody małymi łykami i poczekać około 20 minut. Jeżeli ból zacznie się zmniejszać, to jest spowodowany brakiem płynów w organizmie i powinniśmy kontynuować nawadnianie.

Woda to nie jedyny napój, który pomaga na ból głowy. Podczas migreny, bólu głowy, który wywołany jest niskim ciśnieniem atmosferycznym, a także bólu ze zmęczenia, możemy zdecydować się na wypicie filiżanki kawy lub rozluźniającego naparu ziołowego. Szybką ulgę przynosi m.in. herbatka z kwiatu głogu, melisy i szyszek chmielu. Podczas bólu głowy nie powinniśmy sięgać po alkohol, napoje gazowane, a także napoje energetyczne.

Domowe sposoby na ból głowy – przewietrzenie pomieszczenia

Duszne, gorące powietrze w zamkniętych pomieszczeniach może być przyczyną bólu głowy. Z tego względu domowe sposoby na ból głowy uwzględniają nie tylko picie ziół w postaci herbaty, masaże, okładu i aktywność fizyczną, ale także przewietrzenie pomieszczenia, w którym przebywamy. Jeżeli ból głowy pojawia się w łazience, w której korzystamy z piecyka gazowego lub w pomieszczeniu, w którym pali się kominek, to otworzenie okna może nas uchronić przed zaczadzeniem!

Świeże powietrze działa kojąco na organizm, redukując ból głowy oraz dodając energii. Warto wiedzieć, że w celu redukcji bólu głowy powinniśmy prowadzić higieniczny tryb życia, pamiętać o odpowiednio długim śnie oraz rezygnacji z używek, bo ból głowy bardzo często jest skutkiem palenia papierosów i częstego sięgania po alkohol.

Domowe sposoby na ból głowy – relaks

Stres i zabieganie to częste przyczyny bólu głowy. I w tym przypadku pomogą domowe sposoby, które uwzględniają:

stosowanie ziół o uspokajającym i redukującym stres działaniu (szyszki chmielu, kwiat lipy, melisa, rumianek, kwiat głogu, kwiat lawendy, dziurawiec),

aromaterapię z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych np. olejku lawendowego,

redukcję sytuacji stresowych w życiu codziennym.

Ból głowy na tle nerwowym pomoże również złagodzić każda aktywność fizyczna, która powoduje wydzielanie hormonów szczęścia. Co więcej, warto pamiętać o ograniczeniu nadmiaru bodźców przed zaśnięciem.

Dieta przy bólu głowy

Ból głowy wymaga stosowania lekkostrawnej, bogatej w witaminy i minerały diety. Bardzo ważna jest odpowiednia podaż witamin z grupy B, magnezu, potasu, witaminy D oraz witaminy C. Warto sięgać przede wszystkim po naturalne, jak najmniej przetworzone pokarmy np. warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, gruboziarniste kasze, zdrowe tłuszcze roślinne oraz chude mięso i ryby. Należy unikać potraw smażonych, fast-foodów, słodyczy, słonych przekąsek oraz potraw wzdymających.

Dieta na ból głowy powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od przyczyny, która wywołuje dolegliwości bólowe. To bardzo ważne, bo celowane leczenie pozwala uniknąć m.in. skutków ubocznych stosowania niektórych leków przeciwbólowych oraz nieleczonych schorzeń, których objawem jest ból głowy. Pomocni lekarze w przypadku poszukiwania przyczyny bólu głowy to m.in. neurolog, ortopeda oraz laryngolog i okulista.

