Anginka – roślina, z której przygotowuje się napar na przeziębienie i zapalenie ucha

Anginka to odmiana geranium, inaczej pelargonia pachnąca. To piękna roślina o białych lub różowych kwiatach, której liście wydzielają lekko cytrusowy zapach. Oprócz tego, że jest niezwykle ozdobna, ma wiele cennych właściwości prozdrowotnych, dlatego od dawna wykorzystuje się ją do leczenia różnych chorób.

Właściwości zdrowotne anginki

W liściach anginki znajdują się olejki eteryczne bogate w witaminę C, flawonoidy, garbniki i geraniol. Są to substancje, które wspomagają układ odpornościowy i wspierają leczenie różnych infekcji. Napary, a także nalewki z anginki wykorzystywano od dawna do leczenia infekcji układu oddechowego, łagodzenia bólu i wzmacniania odporności.

Anginka na przeziębienie

Przeziębienie to łagodna infekcja wirusowa, która najczęściej objawia się nieżytem nosa, gardła i kaszlem. Temperatura ciała może być podwyższona, a organizm osłabiony, ponieważ walczy z wirusem. W takiej sytuacji warto dać sobie odpocząć, wygrzać się i wyleżeć infekcję.

Pomocne są również wszelkie napary i herbatki ziołowe rozgrzewające organizm i stymulujące układ immunologiczny do obrony przed wirusem. Można pić nie tylko herbatkę z imbiru, soku malinowego czy miodu, ale także sięgnąć po napar z anginki. Działa on przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, wzmacnia odporność i może przynieść ulgę w czasie choroby.

Anginka na zapalenie ucha

Geranium wykorzystywano również do leczenia stanów zapalnych ucha. W tym wypadku jednak nie przygotowywano z rośliny naparów, ale wykorzystywano jej liście. Aby wspomóc chorego w walce z bolesnym zapaleniem ucha, należy zerwać liść pelargonii pachnącej, zgnieść go, by wydzieliły się olejki eteryczne, a następnie uformować z niego kulkę, którą wkłada się do wierzchniej części ucha. To bardzo ważne, by nie włożyć jej głębiej i nie wyrządzić sobie szkody. Liście anginki działają przeciwbakteryjnie i przeciwbólowo, dlatego mogą złagodzić objawy zapalenia ucha.

Anginka na bóle reumatyczne

Ze względu na właściwości przeciwbólowe geranium stosuje się także do łagodzenia bólów reumatycznych stawów. W tym celu sięga się po olejek z anginki, który ma właściwości łagodzące ból. Można go stosować do masażu, zmniejszając w ten sposób ból stawów i mięśni.

