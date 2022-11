3 zastosowania olejku eukaliptusowego. Warto mieć go w domowej apteczce

Olejek eukaliptusowy to przyjemny olejek, który stosuje się zarówno w aromaterapii, jak i w łagodzeniu niektórych dolegliwości. Jego zaletą jest orzeźwiający zapach, który udrażnia drogi oddechowe i działa relaksująco na organizm. Co trzeba wiedzieć o olejku eukaliptusowym i jak go stosować?

Czym jest olejek eukaliptusowy?

Olejek eukaliptusowy to olejek eteryczny pozyskiwany ze świeżych liści eukaliptusa. Wyróżnia go charakterystyczny zapach, a także szereg prozdrowotnych właściwości.

Olejek eukaliptusowy ma działanie antygrzybiczne, antybakteryjne, przeciwzapalne i wykrztuśne. Udrażnia drogi oddechowe, pomaga poradzić sobie z katarem oraz kaszlem, działa rozgrzewająco na organizm. Stosuje się go zarówno w łagodzeniu objawów infekcji, jak i w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych.

W sezonie jesienno-zimowym warto dodawać olejek eukaliptusowy do kąpieli, by rozgrzać organizm lub rozpylić go w pokoju na noc, by lepiej i łatwiej zasypiać.

3 zastosowania olejku eukaliptusowego

Olejek z eukaliptusa ma szerokie właściwości prozdrowotne, dlatego od dawna stosuje się go do łagodzenia różnych dolegliwości. Na co pomaga?

Olejek eukaliptusowy na migrenę

Olejek z eukaliptusa stosuje się w leczeniu bólów głowy oraz migren. Jego odświeżający i orzeźwiający zapach łagodzi mdłości, a sam olejek łagodzi ból.

Olejek z eukaliptusa na katar

Olejek eukaliptusowy można wykorzystać do inhalacji, dodając go do naczynia z ciepłą wodą lub do nawilżacza powietrza, który produkuje mgiełkę w mieszkaniu. Oprócz tego warto przygotowywać z niego tzw. „katar killera”.

Co to jest? To popularna domowa metoda walki z katarem, która polega na rozpyleniu kilku kropli olejku eukaliptusowego lub innego wybranego olejku na gazę/bandaż/pieluszkę dla niemowlaka czy podpaskę. Materiał dobrze wchłania olejek, a jego zapach unosi się w pokoju przez długi czas, udrażniając drogi oddechowe malucha i ułatwiając mu oddychanie. Działanie „katar killera” porównuje się do popularnego gałganka czosnkowego i uważa za jedną z najskuteczniejszych domowych metod do walki z katarem

Olejek eukaliptusowy na bóle reumatyczne

Olejek z eukaliptusa działa rozgrzewająco na organizm i przeciwzapalnie, dlatego stosuje się go w łagodzeniu bólów kręgosłupa czy bólów reumatycznych. Znajduje się w nim alfa-terpineol, związek, który ma działanie chłodzące, co poprawia samopoczucie.

