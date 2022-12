Sól bromowa – na zatoki i choroby dróg oddechowych. Jak ją stosować?

Sól jodowo-bromowa to sól lecznicza, którą zaleca się do inhalacji i kąpieli przy występowaniu stanów zapalnych dróg oddechowych, ale również bólów reumatycznych czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, pomaga oczyścić organizm z toksyn, zwalcza zmęczenie, a także wspiera leczenie chorób skóry. Co warto wiedzieć o soli jodowo-bromowej i czy rzeczywiście działa?

Czym jest sól jodowo-bromowa?

Jest to sól lecznicza, która zawiera wiele pierwiastków, a także jod, dzięki czemu oddziałuje na pracę tarczycy. W soli jodowo-bromowej znajdują się:

chlorki

bromki

magnez

wapń

żelazo

Na co pomaga sól jodowo-bromowa?

Jest to sól, którą poleca się do inhalacji oraz do kąpieli solankowych. Stosowana do inhalacji pozwala rozrzedzić zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę, dzięki czemu zmniejsza objawy zapalenia zatok i wspomaga ich leczenie. Kąpiele solankowe natomiast oddziałują na układ kostno-stawowy, łagodząc bóle stawów i kręgosłupa, a także wspomagają leczenie schorzeń skóry takich jak łuszczyca.

Ze względu na zawartość jodku, sól tę poleca się również jako profilaktykę niedoczynności tarczycy i chorób tarczycy.

Kto może stosować sól?

Sól jodowo-bromową można stosować zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci, natomiast ważne jest, by przestrzegać odpowiednich proporcji. W przypadku dzieci i młodzieży stężenie soli nie powinno być wyższe niż 0,7 kg na 50 litrów wody w wannie. Dla osób dorosłych proporcje te wynoszą 1,5 kg na 100 litrów soli.

Sól można wykorzystać również do inhalacji i w tej sytuacji zaleca się wsypanie 1,5 łyżki soli na 0,5 litra wody, a następnie wdychanie oparów soli.

Przeciwwskazania do stosowania soli jodowo-bromowej

Nie każdy może stosować sól do kąpieli i inhalacji. Bezwzględne przeciwwskazania to ostre stany zapalne dróg oddechowych, choroby układu sercowo-naczyniowego, niewydolność krążenia, wady serca, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze. Nie zaleca się sięgania po tego typu sole lecznicze kobietom w ciąży oraz mamom karmiącym piersią.

