Problemy w łóżku? 60 g tego produktu dziennie poprawia funkcje seksualne mężczyzn

Hiszpańscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy delikatna modyfikacja zachodniej diety może mieć pozytywny wpływ na funkcje seksualne mężczyzn. Badania trwało 14 tygodni, a uczestników (83 mężczyzn w wieku 18-35 lat) podzielono na dwie grupy:

Jedna odżywiała się standardowo – klasyczna zachodnia dieta, raczej niezbyt zdrowa, ale każdego dnia spożywali określoną ilość orzechów. Dzienna dawka zawierała 60 g – odpowiednik około dwóch garści – migdałów, orzechów laskowych i orzechów włoskich.



Drudzy odżywiali się tak samo, ale nie jedli orzechów.

Dzienne spożycie tych orzechów wydaje się poprawiać jakość nasienia

Odkrycia sugerują, że dodanie orzechów do diety w stylu zachodnim może poprawić jakość orgazmu i pożądanie seksualne. Naukowcy wykorzystali dwa źródła danych do oceny zmian: wypełnione kwestionariusze i biomarkery w próbkach krwi. Analizowane było także ich nasienie.

Zaburzenia erekcji (ED) to niezdolność do uzyskania erekcji i utrzymywania jej wystarczająco długo, aby mieć satysfakcjonujący stosunek seksualny. Choroba częściej dotyka starszych mężczyzn niż młodszych mężczyzn. Erekcja zależy od złożonej interakcji między komórkami nerwowymi a naczyniami krwionośnymi. Proces wymaga również obecności tlenku azotu (NO) – związku, który pomaga tkance mięśniowej w prąciu doprowadzić do wzwodu. Śródbłonek w ścianach naczyń krwionośnych pomaga utrzymać równowagę między rozszerzeniem a skurczem. Dlatego też dieta śródziemnomorska, mająca pozytywny wpływ na naczynia krwionośne, może być też sprzymierzeńcem erekcji.

Naukowcy w swoim badaniu chcieli sprawdzić, czy prosta modyfikacja diety może być skutecznym działaniem profilaktycznym.

W porównaniu z osobami z grupy kontrolnej uczestnicy, którzy dodawali orzechy do swojej diety, wykazywali znaczny wzrost dwóch miar erekcji i funkcji seksualnych: funkcji orgazmu i pożądania seksualnego.

Jednak pomiędzy tymi dwiema grupami nie było istotnych różnic w zakresie wyników dotyczących erekcji, satysfakcji ze stosunku i ogólnej satysfakcji pod koniec badania.

Zaburzenia erekcji – czynniki

Czynniki związane ze stylem życia, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji, obejmują:

palenie tytoniu,

niedostateczną aktywność fizyczną,



stres,



spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu,



nadwagę i otyłość,



niezdrową dietę.

Jak łatwo się domyślić – na większość tych czynników mężczyzna ma realny wpływ.

Naukowcy przedstawili wyniki swoich badań w artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Nutrients”.

