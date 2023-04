Coraz więcej zachorowań na nowotwory szyi i głowy. Sprawdź, jakie są objawy

Nowotworów głowy i szyi jest kilkadziesiąt. Zalicza się do nich raka m.in.: jamy ustnej, wargi, krtani, gardła, migdałków, ślinianek, nosa czy zatok. Objawy tego typu nowotworów nie są zwykle kojarzone z chorobą i są zbyt późno wykrywane. Dlatego prawie połowa pacjentów umiera ok. trzy lata od postawienia diagnozy. Każdy rodzaj nowotworu ma odrębną specyfikę i sposób leczenia. Lekarze wyodrębnili pewną grupę objawów, które mogą wskazywać na ich rozwój.

Wczesne objawy nowotworów głowy i szyi

Objawy nowotworów głowy i szyi często przypominają zwykłe przeziębienie, alergię czy refluks żołądkowy, co bardzo utrudnia diagnozę na wczesnym etapie. Do wczesnych objawów raka głowy i szyi należą:

niegojące się owrzodzenia,

biały lub czerwony nalot w jamie ustnej,

ból gardła,

chrypka,

ból podczas połykania lub trudności z połykaniem,

guz na szyi,

jednostronna niedrożność nosa lub krwista wydzielina z nosa.

Za nowotwory szyi i głowy odpowiada wirus HPV

Chociaż wirus HPV (brodawczaka ludzkiego) kojarzony jest głównie z zachorowaniem na raka szyjki macicy, to okazuje się, że odpowiada również za ponad 80 proc. przypadków nowotworów gardła u młodych osób. Dowodzą tego m.in. badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia w latach 2011-2014 na próbie ponad 2600 młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Przypadki zachorowań w grupie młodych ludzi powiązano z aktywnością seksualną, w tym uprawianiem seksu oralnego.

Palenie papierosów sprzyja powstawaniu raka gardła

Ponad 10 proc. wszystkich nowotworów głowy i szyi to rak gardła. Nowotwór może rozwinąć się na migdałkach, podniebieniu miękkim, nasadzie języka, tylnej ścianie gardła, gruczołach ślinowych. Za czynniki zwiększające ryzyko jego wystąpienia uznawane są nałogowe palenie papierosów i picie alkoholu.

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Lekarze podkreślają, że aby skutecznie leczyć nowotwory szyi i głowy należy szybko je zdiagnozować. Proponują stosowanie tzw. reguły „1 przez 3”, która polega na tym, że wystarczy zaobserwować u siebie jeden z objawów nowotworu, który trwa co najmniej trzy tygodnie, by niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Wskazują również na konieczność szczepienia młodzieży przeciw wirusowi HPV. Szczepienia znacząco zmniejszają ryzyko zachorowalności nie tylko na raka szyjki macicy, ale również na tego typu nowotwory.

Badania pomagające zdiagnozować nowotwory głowy i szyi

O badaniach w kierunku potwierdzenia nowotworu decyduje lekarz. Należą do nich:

laryngoskopia,

Rtg,

USG,

tomografia komputerowa,

biopsja, czyli pobranie wycinka z miejsca dotkniętego chorobą.

