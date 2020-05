Ostropest plamisty – roślina lecznicza czy chwast? Będziesz zaskoczony

Ostropest plamisty – podstawowe informacje

Ostropest plamisty naturalnie występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego, czyli między innymi w Hiszpanii, we Włoszech, Grecji, Turcji, a także licznie na wyspach takich jak Madera, Wyspy Kanaryjskie itp. Ze względu na właściwości lecznicze ostropest jest także chętnie uprawiany w wielu krajach, w tym także w Polsce (w kraju uprawiana jest głównie odmiana Silma). Roślina pochodzi z rodziny astrowatych, może osiągać nawet 2 m wysokości i wyglądem przypomina oset. Ostropest plamisty kwitnie od czerwca do sierpnia. Po tym czasie pojawiają się na nim owoce w suchych i w ciemnych niełupkach. Zastosowanie ostropestu jest różnorodne, jednak najczęściej sprawdza się w lecznictwie, gdzie wykorzystuje się jego owoce i nasiona. Czasami jego zwolennicy spożywają także świeżą roślinę lub jej kiełki, a niekiedy nasiona ostropestu wykorzystywane są do prażenia i z powodzeniem zastępują kawę.

Właściwości ostropestu plamistego

Owoce ostropestu zawierają kompleks flawonolignanów, które określa się jedną nazwą – „sylimaryna”. W jej składzie występują między innymi związki takie jak taksyfolina, sylibina, sylidianina itp. Właśnie dzięki sylimarynie ostropest plamisty wykazuje właściwości antyhepatotoksyczne, czyli regenerujące uszkodzone komórki wątroby. Ponadto oprócz sylimaryny ostropest zawiera także garbniki, kwasy organiczne, kwercytynę, tyraminę, histaminę, śluzy, sterole, związki mineralne i wodę. Ziele, jak i jego nasiona, zawierają także olej, który ma właściwości nawilżające i regenerujące skórę. Jego wysoka skuteczność jest związana głównie z tym, że olej z ostropestu jest bogatym źródłem witaminy E, która w tej formie jest lepiej przyswajana przez organizm człowieka od jej syntetycznej postaci. Ponadto roślina ma właściwości przeciwutleniające, gdyż zawiera antyoksydanty takie jak witamina A, C i E. Oprócz tego ostropest plamisty wykazuje działanie przeciwzapalne, immunomodulujące i przeciwdrobnoustrojowe.

Kiedy warto stosować ostropest plamisty?

Ostropest plamisty to roślina, która poprawia kondycję wątroby, dlatego jego stosowanie zaleca się chorym, u których stwierdzono uszkodzenie tego narządu. Zawarta w nim sylimaryna skutecznie usuwa wolne rodniki (to właśnie one wytwarzają toksyny uszkadzające narząd), utrudnia wnikanie tym, które już zdążyły się wytworzyć w organizmie, a także wspomaga proces regeneracji wątroby. Tym samym jego zwolennicy chętnie stosują go w chorobach wątroby takich jak marskość i zwłóknienie wątroby, a ze względu na właściwości przeciwwirusowe, także w zapaleniu wątroby typu C (HCV). Ponadto wykazano, że aktywność sylimaryny zawartej w ostropeście wpływa także na poprawę odporności, dlatego też mogą go stosować osoby, które chcą ją poprawić. Dodatkowo ekstrakty z ostropestu plamistego pomagają usuwać z organizmu liczne drobnoustroje, w tym np. bakterie E. coli, grzyby drożdżoidalne i bakterie próchnicotwórcze. Zawarta w ostropeście sylimaryna to także skuteczny sposób na szybsze gojenie ran powstałych w wyniku oparzeń. Ponadto olej z ostropestu (występujący np. w składzie kosmetyków i leków dermatologicznych) zmniejsza zaczerwienienie skóry, niweluje przebarwienia i rozjaśnia cerę. Mówi się także, że roślina wykazuje zdolność do regeneracji nerek, a także ma korzystny wpływ w leczeniu osteoporozy. Dodatkowo kontynuowane są badania, które potwierdzą korzystne działanie ostropestu w chorobach takich jak nowotwory i choroby neurodegeneracyjne.

Czy ostropest plamisty jest bezpieczny?

Stosowanie ostropestu plamistego z reguły jest bezpieczne i nie powoduje poważnych skutków ubocznych. Zwykle ziele jest dobrze tolerowane, jednak u osób z alergią na składniki w nim występujące, może powodować reakcję alergiczną. Dodatkowo czasami może wywołać negatywne objawy układu pokarmowego (np. działanie przeczyszczające).

