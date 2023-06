Stosujesz do opalania masło kakaowe? Uważaj, nie zastąpi kremu z filtrem

Masło kakaowe to naturalny tłuszcz roślinny, który otrzymuje się z dojrzałych owoców kakaowca. Ze względu na swoje właściwości nawilżające i regenerujące zalecane jest do pielęgnacji skóry, szczególnie suchej i podrażnionej. Wykorzystywane jest również w leczeniu dolegliwości dermatologicznych oraz stanów zapalnych. Wspomaga leczenie atopowego zapalenia skóry, wysypki oraz egzemy. Chroni podrażnioną skórę przed wpływem czynników zewnętrznych. Wykorzystywane jest również w kosmetyce. Znajdziemy je m.in. w składzie olejków do masażu oraz kremów do opalania. Wiele osób smaruje się nim, żeby przyspieszyć opalanie i uzyskać ładny kolor opalenizny. Czy słusznie?

Czy masłem kakaowym powinniśmy się smarować, wychodząc na słońce?

Masłem kakaowym dobrze jest posmarować skórę po długim opalaniu, gdyż ma właściwości nawilżające i kojące. Nie ma jednak naukowych dowodów na to, że wpływa na zwiększenie produkcji melatoniny w skórze, która jest odpowiedzialna za opaleniznę. Nie przyspiesza więc opalania, ani nie zmienia koloru opalenizny – tłumaczy kosmetolog Adam Piekut.

Masło kakaowe nie zastąpi też kremu z filtrem.

O nałożeniu kremu z filtrem powinno się zawsze pamiętać, wychodząc na słońce. Stosuje się go po to, aby chronić skórę przed niekorzystnie działającym na skórę promieniowaniem UV. Brak ochrony skóry przed tego typu promieniowaniem może mieć groźne skutki dla zdrowia.

Trzeba pamiętać, że jedynie kremy z filtrem skutecznie chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV, zapobiegają poparzeniom słonecznym, powstawaniu przebarwień oraz groźnym chorobom skóry, również nowotworom. Masło kakaowe nie ma takiego działania – mówi kosmetolog.

Co wchodzi w skład masła kakaowego?

Masło kakaowe nazywane jest też olejem kakaowym lub tłuszczem kakaowym. W jego skład wchodzą nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas palmitynowy, kwas stearynowy, kwas oleinowy oraz kwas linolowy. Znajdziemy w nim też szereg składników odżywczych: polifenole (katechiny, antocyjany, proantocyjany), alkaloidy, sterole roślinne, witaminy A, E, sole mineralne – magnez, potas, żelazo czy wapń. Wysoka zwartość przeciwutleniaczy powoduje, że tłuszcz kakaowy jest trwały i nie jełczeje. W temperaturze pokojowej ma postać stałą, a niska temperatura topnienia sprawa, że np. w wyniku kontaktu z ciałem topi się i przyjmuje łatwą do aplikacji postać płynną. Nierafinowane masło kakaowe ma biało-żółtym kolor i przyjemny, lekko słodki zapach.

Masło kakaowe wykorzystywane jest nie tylko w kosmetyce, ale również w przemyśle spożywczym, m.in. do produkcji czekolad.

