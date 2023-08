Sanepid apeluje do pielgrzymów: zabierz zapas bielizny, nie pij ze wspólnej butelki

Sierpień uznawany jest w Polsce za czas pielgrzymek. To w tym miesiącu pielgrzymi z całej Polski zmierzają na Jasną Górę, aby dotrzeć tam na dzień 15 sierpnia. Część pielgrzymów z najbardziej odległych od Częstochowy zakątków Polski już jest w drodze – to m.in. pielgrzymi z Helu czy ze Szczecina. "Wybierasz się na pielgrzymkę? Nie zakładaj nowych, ciasnych butów. Najlepsze będą sportowe lub sandały na grubej podeszwie. Odzież skompletuj tak, aby można się było ubrać na tzw. cebulkę. Weź nieprzemakalną kurtkę. Jeśli zażywasz leki, koniecznie je zabierz" – apeluje Główny Inspektor Sanitarny na Twitterze. Ale to nie są jedyne rady dla pielgrzymów.

Jak zadbać o higienę i bezpieczeństwo na pielgrzymce?

Lista prostych zasad, które pomogą bezpiecznie przetrwać pielgrzymkę, jest dłuższa. Część z nich dotyczy także bezpieczeństwa żywności. GIS radzi pielgrzymom:

myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety,

zabierz przybory toaletowe i zapas bielizny,

nie pij napojów ze wspólnej butelki,

unikaj produktów łatwo psujących się,

żywność pakuj w papier śniadaniowy lub folię spożywczą.

Dlaczego nie należy pić ze wspólnej butelki?

Choć gest podzielenia się łykiem wody może wydawać się miły, to zwykle wówczas mało kto pamięta, że może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Pijąc z jednej butelki (nawet biorąc jednego łyka) można zarazić się najpopularniejszymi wirusami wywołującymi przeziębienie. To bolesna choroba gardła, ale też np. grypa. Ale trzeba pamiętać, że lista patogenów przenoszona drogą kropelkową, czyli takich, które mogą być roznoszone za pośrednictwem śliny, jest dużo dłuższa. Są na niej m.in. wirus opryszczki, angina czy grzybica jamy ustnej.

Czytaj też:

Profilaktyka 40 Plus. Program przedłużono, ale zainteresowanie jest małeCzytaj też:

Drastycznie wzrasta zachorowalność na choroby odkleszczowe w Polsce. NFZ ostrzega