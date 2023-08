Radioaktywny pył znad Sahary nad Polską. Czy powinniśmy się bać o swoje zdrowie?

Każdego roku pył znad Sahary jest przenoszony przez wiatr, by następnie opaść w różnych krajach Europy. Dzieje się tak również teraz. Choć dociera on przede wszystkim nad południową i zachodnią część kontynentu, to w mniejszym natężeniu, ale pojawia się też w naszym kraju. Zjawisko to jest związane z burzami piaskowymi i choć jest ciekawe, to może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, a wszystko z uwagi na zawarte w nim pierwiastki radioaktywne.

Pył znad Sahary nad Polską

Kalima, czyli piaskowy pył znad afrykańskiej Sahary, nadleciał nad Polskę. Żeby dotrzeć do naszego kraju, potrzebował czterech dni. Jak poinformował rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski – wczoraj (16.08.2023 r.) w Polsce było jego największe stężenie. Dotyczyło to szczególnie Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny.

„Pył znad Sahary przemieścił się z wilgotnym i ciepłym powietrzem z południa. Przeleciał nad Polskę przez Morze Śródziemne, Grecję, Bułgarię, Bałkany, a nie jak to zwykle bywało przez Hiszpanię i Francję” – dodał specjalista. Zauważył również, że pył saharyjski opada wraz z deszczem, dlatego jest dla nas niezauważalny. Rzecznik wyjaśnił, że dzisiaj (17.08.2023 r.) pył może się przesunąć nad woj. pomorskie, jednak będzie już go niewiele, ponieważ się „wypada”.

Skąd pierwiastki radioaktywne w saharyjskim pyle?

Doniesienia naukowców na temat pyłu znad Sahary są dość niepokojące. Okazuje się, że w saharyjskim pyle stwierdzono obecność pierwiastków promieniotwórczych, takich jak izotop cezu-137 oraz izotopy promieniotwórcze berylu i ołowiu. Jak podaje portal elDiario – mogą mieć one związek z opadami radioaktywnymi.

Promieniotwórczy pierwiastek pochodzi z testów jądrowych przeprowadzonych w ubiegłym wieku (na początku lat 60.) w Algierii przez Francję – z czasów, gdy dokonywała ona kontrolowanych wybuchów na to państwo. Zdaniem naukowców, obecność w pyle izotopów cezu jest związana również z wypadkiem nuklearnym w Czarnobylu oraz Fukushimie. Cez-37 jest radioaktywnym izotopem, który powstaje w wyniku rozszczepienia spowodowanego wybuchem jądrowym. Z kolei beryl wykorzystuje się w broni masowego rażenia jako osłonę ładunku jądrowego.

Czy radioaktywny pył jest szkodliwy dla naszego zdrowia?

Jak podają naukowcy na łamach ElPeriodico, opady te mogą być radioaktywne, ponieważ wraz z pyłem spadają też promieniotwórcze pierwiastki. Choć radioaktywność pyłu nie jest duża, a on sam w sobie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszego zdrowia, to może wywołać nieprzyjemne dolegliwości, ponieważ szkodliwie działa na przykład na układ oddechowy. Odkrycie promieniotwórczych pierwiastków w pyle Kalima wymaga dalszych badań i analiz, by móc w pełni zrozumieć ich wpływ na nasze zdrowie i określić ewentualne konsekwencje. Wiadomo jednak, że saharyjski pył podnosi temperaturę powietrza i w niektórych państwach ogranicza widoczność, co w sposób pośredni może przekładać się więc również na samopoczucie ludzi i niekiedy utrudnić codzienne funkcjonowanie.

