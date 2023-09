„Psycholog dla medyka”– ruszył program wsparcia dla lekarzy

Jedną z najbardziej narażonych na wypalenie grup zawodowych są pracownicy kadry medycznej. Najbardziej podatni są na to specjaliści medycyny ratunkowej, chirurdzy, ortopedzi, specjaliści medycyny paliatywnej oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Jak alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie – problem dotyka coraz młodszych lekarzy (czasem nawet na początku drogi zawodowej). Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw temu problemowi, uruchamiając program wsparcia dla medyków. Ma on przyczynić się do zmniejszenia skutków obciążenia psychicznego pracowników ochrony zdrowia.

Psycholog dla medyka – program wsparcia dla lekarzy

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”. Będzie mógł z niego skorzystać każdy pracownik kadry medycznej, a także studenci studiów medycznych. Konsultacje ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii będą bezpłatne. Celem programu jest pomoc medykom narażonym nadmiernie na stres. Zdrowie psychiczne kadry medycznej to w Polsce wciąż temat tabu, a poczynione działania mają pomóc w rozwiązywaniu tego problemu.

„Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”, przygotowany i uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia).

Kto może skorzystać z pomocy psychologa w ramach programu?

Z bezpłatnej pomocy psychologicznej będą mogli skorzystać pracownicy kadry medycznej, czyli między innymi:



lekarze,

pielęgniarki,

położne,

ratownicy medyczni,

fizjoterapeuci,

diagności laboratoryjni,

farmaceuci,

specjaliści medycyny ratunkowej,

inni pracownicy medyczni.

Do skorzystania z takiej pomocy uprawniony jest każdy pracownik medyczny, niezależnie od stażu pracy, a także wykonywanego zawodu medycznego. Program obejmuje również studentów.

Szczegóły „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej”

Każda osoba będzie mogła odbyć 4 spotkania indywidualne ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego. Pomocy będzie udzielać łącznie 100 specjalistów. Spotkania będą możliwe zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Na potrzeby programu została stworzona specjalna platforma, która ma umożliwić takie konsultacje również osobom z mniejszych miejscowości. Bezpośrednie spotkania będą odbywać się w każdym mieście wojewódzkim. Możliwe będzie także zachowanie anonimowości przez medyków.

Dzięki platformie medycy będą nie tylko mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ale też pogłębić wiedzę o technikach radzenia sobie ze stresem. Dostępny jest również moduł edukacyjny, gdzie można znaleźć materiały w formie e-booków, poradników i podcastów, które będą dostępne na platformie do 30 czerwca 2024 r.

Jak można skorzystać z programu?

Żeby móc skorzystać z „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” należy zarejestrować się na stronie internetowej programu. Dostęp będzie możliwy po poprawnej rejestracji oraz weryfikacji informacji przez administratora. Konieczne będzie podanie danych osobowych, wskazanie zawodu według OPZ oraz nr PWZ. Z kolei status studenta będzie potwierdzać numer indeksu. Identyfikacja jest wymagana z uwagi na fakt, że pomoc skierowana jest do konkretnej grupy osób – pracowników medycznych.

