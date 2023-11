„W moim wieku to nie wypada”. Tak polscy seniorzy wymigują się od ruchu

76 proc. seniorów w Polsce nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej nawet raz w tygodniu – wynika z badania MultiSport Index 2023. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca osobom po 65. roku życia co najmniej 2,5 godziny aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności w tygodniu. Trzy czwarte osób się do tego nie stosuje. Skutek? Seniorzy chorują i mają kiepskie samopoczucie.

Dlaczego seniorzy nie chcą się ruszać?

Wśród niećwiczących seniorów ponad połowę stanowią osoby deklarujące, że brak aktywności fizycznej wynika z choroby. Co piątego nieaktywnego seniora od aktywności powstrzymuje kontuzja, a co dziesiąty wskazuje na brak motywacji do ćwiczeń. Najczęstsze wymówki, wg Fundacji „Nie widać po mnie” to: „W moim wieku to nie wypada”, „Nie mam siły”, „Nie chce mi się”, „To już nie dla mnie”. Tymczasem przykład mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni pokazuje, że im więcej ruchu w codziennym harmonogramie, tym dłuższy życiowy staż. Japończycy nie tylko żyją najdłużej na świecie, ale są w świetnej formie. Pomaga im w tym codzienny umiarkowany ruch, joga, ale też „radio taiso”, czyli proste „ćwiczenia radiowe”, wykonywane w rytm muzyki. Składają się na nie m.in. skręty tułowia, przysiady, podskoki, okrężne ruchy rąk. W Polsce blisko 20 procent aktywnych seniorów przyznaje, że lubi gimnastykę i zajęcia fizyczne. Jednak wśród podejmowanych przez nich aktywności królują spacery oraz jazda na rowerze.

Na jakie choroby zapadają seniorzy przez brak ruchu?

Brak aktywności fizycznej w grupie seniorów niepokoi Iwonę Piątkowską, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie nauk biomedycznych.

„Współcześnie największymi zagrożeniami zdrowotnymi są choroby układu krążenia, nowotwory i demencje, w tym choroba Alzheimera. Coraz większym obciążeniem dla służby zdrowia są też choroby dietozależne, wynikające z przyjmowania pokarmów bardzo kalorycznych i jednocześnie ubogich w składniki odżywcze. Aktywność fizyczna wpływa korzystnie na serce i naczynia krwionośne, wiemy także, że ma działanie ochronne dla mózgu i opóźnia pojawianie się objawów choroby Alzheimera, a także wpisuje się w prewencję wybranych rodzajów nowotworów, np. nowotworu jelita grubego” – mówi dr Iwona Piątkowska.

Dlaczego seniorzy powinni uprawiać sport?

Seniorzy, którzy są aktywni fizycznie, lepiej śpią, są w lepszej formie psychicznej, rzadziej zapominają. Ponadto u seniorów aktywny tryb życia pozwala zapobiegać niebezpiecznym w tym wieku urazom związanym z upadkiem. Jak twierdzi dr Piątkowska, istotnym problemem wśród osób starszych jest także systematycznie zmniejszająca się masa mięśniowa.

„Jednym częstych powodów hospitalizacji osób starszych jest tzw. „złamanie biodra”. Jest ono związane z obniżoną masą kostną, ale także z nadmiernie osłabionymi mięśniami, które nie zapewniają stawom należytej stabilizacji, a ciału – równowagi. W przypadku złamania, po długim unieruchomieniu, nie pozwalają na odbudowanie siły, która umożliwiłaby odzyskanie samodzielności” – komentuje dr Iwona Piątkowska.

Aktywność sprzyja integracji seniorów

Jak twierdzi psycholog Joanna Mikołajczyk, dodatkową korzyścią płynącą z aktywnego trybu życia seniorów jest także znaczna redukcja poczucia osamotnienia, z którym zmaga się coraz więcej osób w tej grupie wiekowej. Potwierdzają to także badania opublikowane w Geriatric Nursing – aktywność fizyczna wiąże się z niższym prawdopodobieństwem izolacji społecznej. W przypadku umiarkowanie ćwiczących seniorów ryzyko to spada o 31 procent.

Seniorzy powinni jak najczęściej włączać sport do swojego codziennego grafiku, zwłaszcza, że – jak podaje WHO –do 2030 roku pół miliarda osób zachoruje na choroby serca, otyłość i cukrzycę.

