Jest apel o powrót obostrzeń covidowych. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Koronawirus nie odpuszcza. Stale odnotowywane są nowe zakażenia oraz zgony spowodowane COVID-19. Ministerstwo Zdrowia podało, że wczoraj (18.01.2024 r.) dzienna liczba zakażeń COVID-19 wynosiła 763 przypadki. Zmarło 11 osób (5 z nich wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 6 osób borykało się również z chorobami współistniejącymi). Co więcej, w niedawnej rozmowie z „Wprost” dr Paweł Grzesiowski, pediatra, ekspert NRL ds. zagrożeń epidemicznych powiedział, że zachorowań na COVID-19 może być znacznie więcej, niż podają oficjalne statystyki. Ekspert zauważył, że „w tej chwili możemy mieć 50 tys., a może nawet 100 tys. zakażeń dziennie”. W związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem pojawił się apel o to, by wróciły obostrzenia covidowe.

Apel o powrót obostrzeń covidowych

Stowarzyszenie Pacjent Europa wystosowało apel do minister zdrowia Izabeli Leszczyny o to, by zostały ponownie wprowadzone ograniczenia i zasady sanitarne w szpitalach, placówkach medycznych, a także aptekach. Autorzy podali również jego główne postulaty, w których znalazły się działania mające na celu promowanie używania masek FFP3 i FFP2 (w postaci akcji informacyjnych i edukacyjnych), ale również dostęp do samokontroli za pomocą testowania poprzez wprowadzenie wysokiej refundacji na testy na obecność koronawirusa oraz poszerzenie ich o grypę i RSV. „Liczba zakażeń, zgonów, a także fakt, jak wiele ognisk choroby znajduje się właśnie w szpitalach, wymagają natychmiastowych działań” – zauważyli autorzy wystosowanego apelu.

Współautorką apelu jest Zofia Sobczak ze Stowarzyszenia Pacjent Europa. Podczas briefingu, który odbył się w czwartek (18.01.2024 r.), podkreśliła ona, że trwa fala zachorowań na COVID-19, a eksperci alarmują, że zakażeń jest znacznie więcej, w porównaniu do liczby, która jest oficjalnie podawana. „Problem ten dotyczy także wielu innych chorób zakaźnych. Do wielu zakażeń dochodzi w miejscach, które powinny być pod tym względem najbezpieczniejsze – w szpitalach i w placówkach medycznych” – zauważyła Zofia Sobczak.

Czy wrócą obostrzenia covidowe? Stanowisko MZ

W związku z apelem o przywrócenie obostrzeń covidowych rzecznik Ministerstwa Zdrowia Damian Karaś poinformował, że minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała zespół ds. chorób zakaźnych. Jest on złożony z wysokiej klasy specjalistów, jego zadaniem ma być „monitorowanie wszystkich zagrożeń i doradztwo w zakresie profilaktyki i diagnostyki COVID-19”.

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, zespół ds. monitorowania i oceny sytuacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi został powołany przez minister Izabelę Leszczynę w styczniu bieżącego roku. Jego przewodniczącym jest prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. dr hab. Robert Flisiak, specjalista chorób zakaźnych.

Ministerstwo Zdrowia zachęca do szczepień przeciwko koronawirusowi

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił również, że warto skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19, które chroni przed groźnymi powikłaniami. „Warto zapisywać się, ponieważ w punktach szczepień jest 265 tysięcy dawek, a kolejnych 50 tysięcy jest w dostawie do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aptek i domów opieki społecznej. Jest też dużo wolnych terminów – 97 tysięcy, czyli prawie 100 tysięcy” – powiedział. „Szczepienie jest najlepszą formą profilaktyki COIVD-19. Warto się zaszczepić. Jeżeli jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy – to jest ten dobry moment na szczepienie” – dodał rzecznik MZ. Sprawdźcie, jak zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Czytaj też:

Nie wszędzie da się zaszczepić nastolatka przeciwko COVID-19. Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?Czytaj też:

Ciężkie zakażenie COVID-19 może zwiększać ryzyko innej, poważnej choroby. Najnowsze badania