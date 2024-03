To najważniejszy narząd w ludzkim ciele. Sprawdź, czy wiesz, jak go „ćwiczyć”

Nadzoruje pracę wszystkich narządów w organizmie i przebieg każdego procesu fizjologicznego. Odpowiada też za funkcjonowanie człowieka – jego inteligencję, zdolność do podejmowania decyzji, zapamiętywania czy okazywania uczuć, takich jak na przykład miłość. Organ ten jest jednak narażony na wiele niekorzystnych czynników zewnętrznych. Szkodzi mu między innymi: brak snu, niewłaściwa dieta, chroniczny stres, siedzący tryb życia, hałas, smog czy stosowanie używek (picie alkoholu, palenie tytoniu etc.). Zobacz, co zrobić, by zadbać o mózg i utrzymać go w dobrej kondycji przez długie lata.

Dieta dobra dla mózgu

Głównym źródłem energii dla mózgu są glukoza i tlen. By narząd mógł prawidłowo funkcjonować, trzeba mu więc dostarczać węglowodany (cukry). Najlepiej sprawdzają się te złożone, obecne między innymi w pełnoziarnistych pieczywie, ciemnych kaszach, warzywach czy roślinach strączkowych. Lepiej unikać węglowodanów prostych zawartych w słodyczach, wysoce przetworzonych przekąskach i napojach gazowanych. Bardzo ważną rolę w diecie dobrej dla mózgu odgrywają również niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) – kwasy omega-3 i omega-6. Znajdziemy je w produktach, takich jak na przykład:

nasiona (dyni, słonecznika, sezamu),

pistacje,

migdały

orzechy włoskie,

owoce morza,

tłuste ryby morskie (łosoś, makrela, śledź itp.)

algi,

kawior.

Przeprowadzone badania dowodzą, że NNKT wzmacniają pamięć oraz koncentrację, a w dodatku zmniejszają ryzyko wystąpienia demencji. Warto zadbać również o odpowiedni udział białka i witamin z grupy B w jadłospisie. Dlatego powinny się w nim znaleźć zielone warzywa (brokuł, jarmuż itp.) tofu oraz przetwory mleczne. Dobra dieta dla mózgu musi być przede wszystkim zróżnicowana i oparta na produktach naturalnego pochodzenia.

Jak „trenować” mózg?

Świetnym „ćwiczeniem” dla mózgu są różnego rodzaju gry logiczne, na przykład sudoku czy szachy. Pobudzają narząd do pracy i rozwijają umiejętność taktycznego myślenia, efektywnego zarządzania czasem i podejmowania decyzji. Regularne wykonywanie tego typu aktywności umysłowych zwiększa ilość połączeń między neuronami. Podobnie działa rozwiązywanie krzyżówek. Poniżej przedstawiamy, kilka pomysłów na „gimnastykę” mózgu. Możesz je wykonywać w czasie wolnym lub w przerwie w pracy. Wystarczy 5-10 minut dziennie:

1. Znajdź ukryte wyrazy w poniższym ciągu liter i znaków

Klskdkdejkdjdjkdjkdjkejkfkoknogedgdfwhvbxbnsndd.esds.dkrkjkjhjhggwqfgfpapugaaaahshhjdekmcmneyureiuireiiolriothjjhdflfkdlksłońkkjejkjkjherjhjj,dennjfnjhjejkewnmbndekwqlnjrtlkekqedpoqriowut5uiwuiutiinstynktkjekjkekjkjkjkhrfjhjmns,mas.,mnfdjkhkjjkejked,mv,mmdsflkjfdjkfdskjkdflkbieganiehjjkljlijerkjjhrfhkrhekhgrieueqwmnsdjkhkjjhwdejkhjkewkled,dnc.,L;KJAUIOPiłkajjkljkejwjkewjreuijkne,jkjhrjk

2. Dopisz pasujący wyraz do każdej ze wskazanych par

pies-mysz

drzwi-zamek

morze-żagiel

poduszka-biel

rower-samochód

3. Znajdź w swoim najbliższym otoczeniu pięć rzeczy, które można zabrać ze sobą na bezludną wyspę.

4. Znajdź trzy zastosowania dla piłki tenisowej, inne niż gra w tenisa.

5. Przypomnij sobie, co jadłeś/jadłaś na śniadanie dwa dni temu.

