Nurkowanie odchudza i obniża ciśnienie. Sprawdź, jak jeszcze działa na organizm

Nurkowanie cieszy się coraz większą popularnością – zarówno wśród osób młodszych, jak i starszych. Należy jednak podkreślić, że ten sposób spędzania wolnego czasu – nie bez powodu zaliczany do sportów ekstremalnych – wiąże się z wieloma różnymi niebezpieczeństwami. Sprawdź, czy każdy może go uprawiać.

Nurkowanie niejedno ma imię

Nurkowanie to tak naprawdę zbiorcza nazwa wielu różnych aktywności. Nie każda wymaga specjalnego przygotowania. Najbezpieczniejszą formą jest pływanie tuż pod powierzchnią wody na wstrzymanym oddechu (rzecz jasna przez relatywnie krótki czas). By zanurzyć się na większe głębokości, trzeba przejść profesjonalny kurs i zainwestować w odpowiedni sprzęt (maskę, rurkę, kombinezon, płetwy, a także butlę z tlenem). Najwyższy poziom „wtajemniczenia” w nurkowaniu to schodzenie pod wodę na głębokość poniżej 40 metrów. Zajmują się nim zawodowcy dysponujący dużą wiedzą, wprawą i bogatym, wieloletnim doświadczeniem.

Czy nurkowanie jest zdrowie?

Zwolennicy nurkowania nie mają wątpliwości, że ta aktywność wywiera pozytywny wpływ na organizm człowieka. Przede wszystkim obniża napięcie oraz redukuje stres. Wycisza i pomaga odnaleźć wewnętrzną równowagę. Poprawia się ukrwienie tkanek oraz narządów. W rezultacie organy wewnętrzne są lepiej dotlenione i sprawniej pracują.

Przebywanie pod wodą odciąża układ kostno-stawowy. To jeden ze sposobów, który przeciwdziała bólom kręgosłupa. Jednocześnie wzmacnia mięśnie nóg, brzucha, pośladków i ramion. Nurkowanie pozwala więc wymodelować sylwetkę i zrzucić nadprogramowe kilogramy. Oczywiście w tym przypadku wiele zależy od intensywności „podwodnego treningu” i ilości czasu spędzonego w głębinach. Duże znaczenie ma również sposób odżywiania.

Co więcej, nurkowanie wspomaga reakcje odpornościowe ustroju i obniża ciśnienie tętnicze krwi, a w konsekwencji zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał czy udar. Systematyczne treningi pod wodą polepszą ogólną wydolność organizmu.

Czy każdy może nurkować?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nurkowanie nie jest dla wszystkich. Najważniejszym przeciwwskazaniem do wykonania tego typu aktywności jest zły stan zdrowia, a w szczególności występowanie chorób neurologicznych (na przykład padaczki), zaburzeń lękowych, schorzeń w obrębie układu oddechowego (m.in. astmy) i układu sercowo-naczyniowego (np. choroby wieńcowej).

Dlatego przed rozpoczęciem przygody z nurkowaniem, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego i zapoznaniu się z sytuacją pacjenta określi, czy nie istnieją żadne przeciwskazania do uprawiania podwodnych aktywności. Skieruje również – w razie konieczności – na specjalistyczne badania, na przykład EKG serca czy RTG. Lekarz musi wydać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania.

Osoby niedoświadczone zawsze powinny schodzić pod wodę w asyście profesjonalnego instruktora. Początkowo zanurzanie może prowadzić do problemów laryngologicznych, takich jak: niedrożność trąbki Eustachiusza, stany zapalne ucha czy zatok.

