Stosujesz wodę z octem na opuchliznę? Sprawdź, czy babciny sposób na obrzęki naprawdę działa

Opuchlizna może pojawić się w przebiegu wielu różnych urazów, takich jak stłuczenia, zwichnięcia bądź skręcenia kończyn. Obrzęk często towarzyszy również ukąszeniom i użądleniom owadów. Jednym ze sposobów na złagodzenie tych przykrych dolegliwości, wykorzystywanym jeszcze przez nasze babcie, są okłady z octu. Czy jednak metoda ta rzeczywiście okazuje się skuteczna? Zobacz, co na jej temat mówi lekarz i trenerka fitness.

Woda z octem na opuchliznę – czy to dobry sposób na walkę z obrzękami?

Ocet jabłkowy zajmuje ważne miejsce w medycynie naturalnej. Swoją „pozycję” zawdzięcza przede wszystkim właściwościom. Środek ten zawiera wiele cennych składników mineralnych, między innymi fosfor, potas oraz magnez. Wspomaga proces odchudzania i usuwania toksyn z organizmu. Dodatkowo obniża poziom „złego” cholesterolu we krwi i reguluje pracę gruczołów łojowych. Wykazuje również działanie bakteriobójcze. Czy to oznacza, że może być skutecznym „orężem” w walce z opuchlizną?

Okazuje się, że babciny sposób łagodzenia obrzęków rzeczywiście działa, zwłaszcza jeśli wspomniane dolegliwości są spowodowane przez ukąszenia i użądlenia owadów. Potwierdził to między innymi doktor Paweł Grzesiowski w rozmowie z TVN24. Jak się okazuje, woda z octem eliminuje opuchliznę poprzez zablokowanie wydzielania histaminy, która odpowiada za powstawanie obrzęku, zaczerwienienia i świądu skóry. Stosowanie wspomnianego środka poleca również na swoim blogu trenerka fitness Anna Lewandowska:

Do miski z zimną wodą dodaj 1 szklankę octu jabłkowego i mocz nogi przez około 20 minut. Taki zabieg będzie skutkował nie tylko pozbyciem się obrzęków, ale również wygładzi skórę Twoich nóg i pomoże pozbyć się nieprzyjemnego zapachu – czytamy na stronie internetowej.

Jak zrobić okład z octu na opuchliznę?

Przygotowanie okładów nie jest trudne i nie wymaga zbyt wielu inwestycji. Wystarczy wymieszać ze sobą dwa składniki – ocet jabłkowy (2 łyżki) i wodę (pół szklanki). Potem należy namoczyć czystą gazę w roztworze i przyłożyć ją do opuchniętego miejsca na około 15-20 minut. Pamiętaj, by nie przesadzić z ilością octu. W przeciwnym razie możesz odnieść skutek odwrotny do zamierzonego i podrażnić skórę. Okładów nie należy stosować na niewygojone rany i skaleczenia.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli opuchlizna długo nie znika albo, co gorsza, ulega powiększeniu, niezwłocznie zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu, który po zapoznaniu się z Twoją sytuacją zdrowotną ustali najlepszy sposób działania. Pamiętaj, że obrzęk może być objawem wielu poważnych chorób ogólnoustrojowych, które wymagają specjalistycznego leczenia.

