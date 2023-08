Czy można się pozbyć pajączków raz na zawsze? Lekarz nie pozostawia wątpliwości

To problem, który dotyka głównie kobiet – niemal co druga kobieta w wieku powyżej 50 lat ma pajączki. Łukasz Paluch, flebolog, który prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.paluch.flebolog podkreślił, że pacjentki często pytają go, "kiedy wreszcie pozbędę się pajączków". Jak dodał, takie pytanie pada niemal na każdej wizycie.

Czy można raz na zawsze pozbyć się pajączków?

Łukasz Paluch zaznaczył, że leczenie pajączków nie może być jednorazowe i wymaga więcej, niż jednej wizyty u specjalisty. Porównał pajączki do próchnicy i nawracających problemów z zębami. „Ze skłonnością do pajączków jest podobnie jak ze skłonnością do próchnicy, pomimo wizyty u stomatologa może pojawić się nowa próchnica na innym zębie, i tak samo jest z pajączkami” – zaznaczył. Lekarz nie pozostawia złudzeń pacjentom – jak podkreślił, zabiegi usuwania pajączków (to np. laserowe usuwanie pajączków) nie dadzą gwarancji, że te nie pojawią się znowu, szczególnie w przypadku osób, które mają do tego tendencje.

Czym są pajączki?

Pajączki to potoczna nazwa zmian naczyniowych, które widać najczęściej na nogach albo na twarzy, czasem także na dłoniach. Powstają, kiedy naczynia się poszerzają, ponieważ wysokie ciśnienie w położonych głębiej naczyniach „przenosi się” się do tych, położonych tuż pod powierzchnią skóry. Warto pamiętać, że to nie tylko defekt kosmetyczny – pajączki mogą być sygnałem poważniejszych chorób żył, dlatego nie należy ich lekceważyć i zawsze warto skonsultować to z lekarzem i sprawdzić, dlaczego żyły nie funkcjonują, jak należy.

