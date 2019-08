Jak rozmawiać z bliską osobą, kiedy ma epizod nerwicowy?

Cechy osobowości neurotycznej mogą być oznaką innych zaburzeń psychicznych i fizycznych. Poinformował o tym dr Benjamin Lahey z University of Chicago w artykule opublikowanym w czasopiśmie „American Psychologist”.

Badania nad osobowością neurotyczną

Osoby, które cechuje neurotyczność, doświadczają uczuć smutku, niepokoju, zmartwień i drażliwości w obliczu zarówno bardziej, jak i mniej stresujących czynników. Te negatywne emocje mogą prowadzić do braku decyzyjności i kłopotów z podejmowaniem działań w życiu. Takie wieści podano w komunikacie prasowym dotyczącym badania opublikowanego w „Journal of Personality”.

Badanie przeprowadzono na prawie 4000 studentów w 19 krajach. Naukowcy odkryli, że powodem, dla którego ludzie z osobowością neurotyczną mają takie problemy z radzeniem sobie ze stresem, jest to, że mają oni mniej pozytywne nastawienie do działania niż ludzie o innych typach osobowości.

Jeżeli twoja druga połówka, krewny lub bliski przyjaciel wykazuje cechy osobowości neurotycznej, rozmowa z nimi może zmienić sposób, w jaki postrzegają swoje problemy życiowe i delikatnie zachęcić ich do działania. Zapytasz pewnie: jak rozmawiać z takimi ludźmi? Zapoznaj się z poniższymi prostymi wskazówkami od dr Julii Samton, dyrektor „Manhattan Neuropsychiatric” w Nowym Jorku.

1. Spróbuj delikatnie uspokoić rozmówcę

Samton powiedziała, że jednym ze sposobów, aby pomóc przyjacielowi lub ukochanej osobie jest zapewnienie ich o mniejszej powadze danej sytuacji, niż ta, która przedstawia się w ich głowach. W zdecydowanej większości przypadków nie jest to bowiem kwestia życiowych decyzji. Warto wówczas nie osądzać i starać się robić wszystko, co możliwe, aby uspokoić bliską osobę. Nie należy jednak przy tym odnosić się do niej z krytyką.

2. Zaproponuj chwilę relaksu i wytchnienia

Czasami warto po prostu wyjść z domu. Niezależnie od tego, czy wspólnie z przyjacielem wybierzecie spacer, przebieżkę, jazdę na rowerze czy inną aktywność, która pozwoli zapomnieć o bieżących sprawach i odetchnąć, może przynieść to ogromne korzyści. Odpoczynek na świeżym powietrzu może pomóc uporządkować sprzeczne emocje, a także spojrzeć na sytuację bardziej realistycznie, z dalszej perspektywy.

3. Wspieraj i staraj się wprowadzać dobry nastrój

Jeżeli twój przyjaciel przeżywa trudne momenty w życiu, daj mu jasno do zrozumienia, że chcesz być przy nim. Pozostań z nim aż do czasu, kiedy się zrelaksuje i uspokoi. Ponadto, jeżeli chcesz dawać znerwicowanym bliskim jakiekolwiek porady, sformułuj je w bardzo pozytywny sposób i upewnij się, że udzielasz konstruktywnego wsparcia.

4. Podziel się własnym doświadczeniem

W stosownych przypadkach podziel się osobistą historią, z pomocą której możesz w jakiś sposób nawiązać bądź odwołać się do obecnej sytuacji twojego przyjaciela lub ukochanej osoby. Jeżeli uznasz za stosowne, opowiedz mu na przykład o wydarzeniu, kiedy znalazłeś się w podobnych okolicznościach i jak sprawa się potoczyła.

5. Zasugeruj skorzystanie z pomocy profesjonalisty

Jeśli uważasz, że twój przyjaciel jest kompletnie oporny względem udzielanej pomocy, podpowiedz mu, aby porozmawiał z psychologiem lub psychoterapeutą. W niektórych przypadkach może to być trudna rozmowa, dlatego upewnij się, że podchodzisz do tematu w sposób życzliwy i pełen szacunku. Możesz na przykład powiedzieć: „Wygląda na to, że masz naprawdę trudny okres. Może warto porozmawiać o tym z kimś, kto będzie mógł udzielić ci fachowej pomocy?”. Taka drobna sugestia może zapoczątkować prawdziwe zmiany.