4 objawy borderline. Kiedy konieczna jest psychoterapia?

Osobowość borderline cechuje częsta zmiana stanu emocjonalnego przy jednoczesnym zachowaniu pewnej stabilności. Brzmi to dość zawile, jednak w psychiatrii funkcjonuje taki termin, jak „stabilna niestabilność” i ma on właśnie swoje odzwierciedlenie w zaburzeniu osobowości o nazwie borderline.

Co to jest borderline?

Zaburzenia osobowości dotykają coraz więcej osób. Cechuje je m.in. brak zdolności przystosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz znikoma podatność na zmiany. Powoduje to, że osobom chorym, które często nie mają pojęcia o tym, że cierpią na zaburzenia psychiczne, trudno jest funkcjonować w społeczeństwie, odnosić sukcesy zawodowe oraz nawiązywać bliskie relacje partnerskie, rodzinne i przyjacielskie.

W przypadku chorych na borderline mamy do czynienia m.in. z częstą zmianą nastroju, odczuwaniem przeważnie negatywnych emocji, jak również z utrudniającym cieszenie się życiem poczuciem pustki. Chorym trudno jest odnaleźć własne „ja”, wyznaczać cele życiowe oraz radzić sobie ze stresem, co dodatkowo obciąża psychikę i powoduje szereg problemów.

4 objawy borderline, które powinny skłonić do podjęcia leczenia

Osobowość borderline cechują dość charakterystyczne objawy. Mogą one początkowo być niezauważalne dla osób trzecich, jednak z czasem zaczynają utrudniać normalne relacje z osobą chorą i stają się przyczyną nieporozumień.

1. Negatywne emocje

Każdy z nas czasami odczuwa negatywne emocje. To całkowicie normalne, ale w sytuacji, gdy zaczynają one dominować w naszym życiu, możemy mieć do czynienia z pierwszymi objawami borderline. W przypadku chorych, którzy cierpią na to zaburzenie osobowości, charakterystyczne jest częste odczuwanie nieuzasadnionego niepokoju, gniewu, frustracji, smutku oraz przybierające charakter przewlekły zniechęcenie do życia. Borderline cechuje także częste odczuwanie wstydu, negatywne nastawienie do całego świata oraz poczucie życiowej pustki i niespełnienia.

2. Nieumiejętne radzenie sobie ze stresem

Każdy z nas odczuwa stres, jednak nie wszyscy mamy problemy z jego przezwyciężaniem. W przypadku osobowości borderline nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, a także sytuacjami kryzysowymi jest jednym z podstawowych objawów. Osoby chore nie przejawiają chęci do działania, na sytuacje stresowe i kryzysowe reagują paniką lub wręcz przeciwnie zniechęceniem, co powoduje, że stają się niezdolne do przezwyciężenia kryzysu i rozwiązywania problemów.

3. Częste podejmowanie ryzyka

Osobowość z pogranicza sprawia, że osoby, u których występuje to zaburzenie, są skłonne do niebezpiecznych eksperymentów i podejmowania różnego typu ryzyka. Życie na krawędzi staje się ich codziennością, w której mogą pojawić się używki, kłamstwa oraz konfabulacja, kolejne próby odebrania sobie życia, samookaleczanie się oraz inne ryzykowne zachowania. W przypadku chorych na borderline często występują także zaburzenia odżywiania, które prowadzą do skrajnego wyniszczenia organizmu.

4. Dopasowywanie rzeczywistości do swoich potrzeb

Osobowość borderline powoduje, że osoby chore starają się dopasować swoich bliskich oraz rzeczywistość do siebie i nie są w stanie zmienić swojego zachowania nawet pod silną presją społeczną. W tym przypadku mamy do czynienia z obroną własnego punktu widzenia, która nie ma nic wspólnego z realnym podejściem do życia i prawidłowym postrzeganiem rzeczywistości.

Każdy z powyższych objawów powinien zostać skonsultowany z psychoterapeutą lub psychiatrą. Jest to konieczne, bo nieleczone zaburzenia osobowości prowadzą nie tylko do utraty kontroli nad własnym życiem oraz zerwania relacji z bliskimi, ale także mogą stać się przyczyną poważnych problemów w każdej dziedzinie życia. Borderline powoduje niemożliwe do samodzielnego pokonania zaburzenia, które początkowo jedynie utrudniają normalne funkcjonowanie, jednak z czasem mogą je całkowicie uniemożliwić, prowadząc do pojawienia się objawów paranoidalnych oraz stanowiąc zagrożenie dla życia osoby chorej.

Czytaj także:

Każdej nocy budzisz się o konkretnej godzinie? Psychiatra wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje