Niektóre cechy narcystyczne mogą być przydatne dla zdrowia psychicznego

Narcyzm to zaburzenie osobowości charakteryzujące się takimi cechami, jak zawyżone poczucie własnej ważności oraz potrzeba ciągłego podziwu. „Narcyzm jest częścią ciemnego tetradu osobowości, który obejmuje także makiawelizm, psychopatię i sadyzm” wyjaśnia Kostas Papageorgiou, wykładowca w School of Psychology na Queen's University Belfast w Wielkiej Brytanii. Papageorgiou chciał zbadać, czy to zaburzenie osobowości ma również pewne pozytywne cechy, które mogłyby pomóc w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego człowieka.

Narcyzm nie jest taki zły jak go malują

Papageorgiou i współpracownicy opublikowali niedawno dwa artykuły naukowe sugerujące, że ludzie z imponującym narcyzmem wydają się mieć większą odporność na stres i rzadziej doświadczają depresji. Oba artykuły badawcze analizują dane z trzech różnych badań z udziałem odpowiednio 364, 244 i 144 uczestników.

W pierwszym artykule - zamieszczonym w European Psychiatry - badacze starali się ocenić, czy osoby o cechach narcystycznych, takich jak wielkość i dominacja, wykazują również wyższą „wytrzymałość psychiczną”.

Rzeczywiście, Papageorgiou i jego zespół odkryli, że ludzie wykazujący cechy imponującego narcyzmu mają wyższą „wytrzymałość psychiczną” i rzadziej doświadczają objawów depresji. Nie dotyczyło to osób, które wykazywały cechy wrażliwego narcyzmu.

W drugim artykule naukowym, który pojawia się w czasopiśmie Personality and Individual Differences, badacze zaobserwowali, że osoby o cechach imponującego narcyzmu również zgłaszają niższy poziom postrzeganego stresu.

„Te badania naprawdę pomagają wyjaśnić różnice w objawach depresji w społeczeństwie – jeśli osoba jest trudniejsza psychicznie, może stawić czoła wyzwaniom, zamiast postrzegać je jako przeszkodę” – mówi autor badania.

