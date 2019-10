Czy bycie narcyzem mija wraz z wiekiem?

W 1992 roku badacze przeprowadzili ankietę wśród 486 studentów z University of California w Berkeley, a następnie 23 lata później poznali 237 uczestników. Chociaż ta kohorta składa się z elitarnej grupy osób, z których 64 procent uzyskało dyplom ukończenia i osiąga podwójną średnią krajową zarobków, autorzy nowej analizy uważają, że wzorce danych są tak silne, że prawdopodobnie odnoszą się one do całej tzw. generacji X.

To nie pierwsze takie badania

Wnioski z badania są zgodne z wcześniejszymi badaniami. Emily Grijalva, współautorka badania i profesor z Washington University w St. Louis 'Olin Business School poinformowała, że wcześniejsze prace potwierdziły tezę, że ludzie z czasem dojrzewają i okazują, że generalnie stają się bardziej sumienni, przyjemni w obyciu i stabilni emocjonalnie, czyli mniej niespokojni i przygnębieni, niż kiedy znajdowali się w niższych przedziałach wiekowych.

Zauważyła, że narcyzm jest antytezą dojrzałości, a dojrzałość jest tutaj rozpatrywana pod względem społecznym: oznacza ona bardziej miłego i produktywnego obywatela. Tylko 3 procent badanych wykazało pogłębienie narcyzmu. Jednak niektórzy uczestnicy pozostali na takim samym poziomie narcyzmu w wieku 41 lat, jaki reprezentowali wtedy, gdy mieli 18 lat, o czym poinformowała współprzewodnicząca Eunike Wetzel z Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu w Niemczech.

Chęć przywództwa

Zazwyczaj ludzie postrzegają przywództwo jako cechę pozytywną, choć wymagającą poczucia własnej wartości. Ponieważ inne badania wykazały, że asertywność rośnie z wiekiem, naukowcy spodziewali się, że cecha świadcząca o przywódczości w narcyzmie będzie mieć taką samą tendencję.

Współprzewodniczący Brent Roberts, profesor psychologii na University of Illinois, przyznał, że spekulował podobnie. Jednak dane pokazały coś innego. Zarówno przywódczość, jak i posiadane przywileje wykazały największy spadek spośród wszystkich badanych atrybutów.

Naukowcy badali też inne aspekty życia uczestników, aby określić wpływ narcyzmu na sytuację życiową w średnim wieku. Badacze stwierdzili, że uczestnicy, którzy w pierwszym wywiadzie zostali zaklasyfikowani jako narcystyczni, częściej doświadczali niestabilnych relacji z większym prawdopodobieństwem rozwodu. Mieli też mniej dzieci.

Z drugiej strony, ci sami pacjenci byli często bardziej zdrowi fizycznie w wieku 40 lat. Grijalva sugeruje, że większa troska próżnej osoby o wygląd może sprawić, że priorytetem będą dla niej działania poprawiające wygląd, takie jak pójście na siłownię i prawidłowe odżywianie.

I odwrotnie, dla młodych osób z silnym poczuciem władzy, wydarzenia późniejsze okazały się szczególnie szkodliwe. Osoby te w początku 5. dekady życia odczuwały niższe zadowolenie z życia, a także miały wyższy wskaźnik masy ciała (BMI).

Korzyści z narcyzmu?

Narcyzm wydaje się mieć pozytywny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Narcystyczne młode osoby dorosłe częściej pozostawały na stanowiskach kierowniczych, co sugeruje, że samolubne, aroganckie jednostki są nagradzane lepszymi funkcjami w pracy.

W badaniu zidentyfikowano również to, jak relacje mogą wpływać na próżność. Bycie w poważnym związku zmniejsza próżność, podobnie sprawa wygląda w kwestii posiadania dzieci.

