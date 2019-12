Chcesz prawić innym komplementy dotyczące wyglądu? Sprawdź, jak robić to właściwie

Jesteśmy bombardowani tym powierzchownym przesłaniem i może właśnie przez to zaczynamy często wierzyć, że faktycznie wygląd stanowi o naszej wartości. Niektórzy z nas mogą nawet rozkoszować się różnymi komplementami, ponieważ uważamy, że są cenne.

I z pewnością większość z nich jest wypowiadana z dobrymi intencjami. Próbujemy wyrazić uznanie i/lub być życzliwym. Niestety, faktyczny efekt jest taki, że komplementy dotyczące ciała kobiety sprawiają, że staje się bardziej wyczulona na jego punkcie i tego rodzaju komplementy wówczas mogą zwiększać jej poczucie samouprzedmiotowienia oraz sprawiać, że będzie wkładać jeszcze większy wysiłek w walkę o dobry wygląd. Poziom fiksacji na punkcie wyglądu przesuwa się również w kierunku umieszczenia jej w kategorii „obiektu”. Takie poczucie względem naszych ciał tylko utwierdza przekonanie, że ciała są ważniejsze niż dusze, które je zamieszkują.

Nawet z dobrymi intencjami...

Złem (nie)koniecznym zawsze wydawały się kampanie mające na celu poinformowanie wszystkich kobiet (zwłaszcza tych, które są dalekie od „głównych oczekiwań”), że są piękne. Co jeśli kobiety nie muszą być piękne? Komentując wygląd (czyli „bycie pięknym”), ponownie przekonujemy kobiety, że wygląd jest najważniejszy.

Oczywiście jest czas i miejsce na komplementy dotyczące wyglądu lub ciała (takie jak nowa fryzura), ale musimy jednak mieć na względzie dodatkowe efekty, jakie mogą one przynieść. A warto wiedzieć, że komplementy mogą być autentyczne, przemyślane i absolutnie nie muszą mieć nic wspólnego z czyimś ciałem. Relacje jednostek z ich ciałami są wystarczająco złożone.

Oto kilka szybkich wskazówek dotyczących sytuacji, w których chcemy wyrazić komplementy, które nie skupią się na wyglądzie, a całości człowieka:

Skoncentruj się na umiejętnościach i tym, co potrafi ciało, a nie na tym, jak wygląda.

Miej na uwadze osobowość. Pomyśl, jakie cechy chciałbyś aby były zauważone przez ludzi wokół ciebie. Czy to jest bycie miłym? Silnym? Mądrym? Spokojnym, inspirującym, wnikliwym, myślącym, ciekawym, cierpliwym, itd. Lista może się ciągnąć dalej, ale te wartości niematerialne są godne komplementów.

Uważaj na świat innej osoby. Nigdy nie wiemy, jaki jest związek innych osób z ich ciałem. Niewłaściwe jest także narzucanie im ideałów naszego ciała w formie komplementów opartych na wyglądzie.

Z drugiej strony musimy uważać na to, co robimy, gdy inni ludzie komplementują (lub komentują) nasze ciała. Wtedy, gdy nie postrzegamy naszych ciał jako obiektów, możemy przyjąć je na spokojnie. Kiedy wiemy, że nie jesteśmy przedmiotami i nie mamy tendencji do samouprzedmiotowienia, wszelkie komentarze niosą ze sobą mniej mocy. Wiemy, jak wygląda nasze ciało i wiemy też, że to nas nie określa.

