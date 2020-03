Masz obniżone ciśnienie krwi? Możesz doświadczyć poważnego problemu

Wysokie ciśnienie krwi stanowi poważny problem, jeśli chodzi o zdrowie serca i może zwiększać ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Jednak wbrew temu, co może się wydawać, „im niższe, tym lepsze” niekoniecznie musi być prawdą. Wynika to z nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Age and Aging.

Czytaj także:

Czy to zawał? 10 znaków ostrzegawczych

Badanie ciśnienia

W badaniu naukowcy przeanalizowali 415980 przypadków na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej osób starszych w Anglii, i odkryli, że wśród osób starszych niż 75 lat z niskim ciśnieniem krwi, zdefiniowanym jako poniżej 130/80 mmHg występowała zwiększona śmiertelność w porównaniu do osób z normalnym ciśnieniem krwi. Było to szczególnie wyraźne u osób, których budowę sklasyfikowano jako „wątłą”.

Badacze doszli do wniosku, że przyczyną problemu nie było niskie ciśnienie krwi, ale raczej było ono wczesnym ostrzeżeniem. Osoby dorosłe, które były słabe i miały niskie ciśnienie krwi, prawdopodobnie miały podstawowe, nierozpoznane problemy zdrowotne, które sprawiły, że były narażone na wczesną śmierć.

Zastrzeżeniem wobec badania jest to, że przeprowadzono je wśród mniej zdrowych osób starszych, więc w przypadku tych, którzy są młodsi i / lub sprawniejsi, wyniki mogą nie mieć zastosowania, według starszej autorki dr Jane Masoli z University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Masoli powiedziała także, że było to badanie obserwacyjne, co oznacza, że ​​badacze nie udowodnili, że niskie ciśnienie krwi powoduje przedwczesną śmierć, tylko że istnieje tu związek.

Mimo to niskie ciśnienie krwi należy obserwować bez względu na wiek, by upewnić się, że nie prowadzi to do problemów.

– Jeśli masz niskie ciśnienie krwi, nie jest to samo w sobie powodem do niepokoju – mówi Natasha Trentacosta, specjalista medycyny sportowej w Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute w Los Angeles. – Ale gdy to ciśnienie krwi łączy się z pewnymi objawami, rozważ przebadanie się.

Najczęstszymi objawami są zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, a czasem niewyraźne widzenie lub nudności. Występuje też stan zwany „niedociśnieniem ortostatycznym”, co oznacza, że ​​odczuwasz gwałtowny zawrót głowy, gdy nagle zmieniasz pozycję – szczególnie, gdy przechodzisz z siedzenia do stania.

Czytaj także:

Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi dla osób powyżej 80. roku życia?

Jak sobie radzić?

Jeśli masz niskie ciśnienie krwi, regularne ćwiczenia mogą pomóc w dłuższej perspektywie, ale konieczne może być zastosowanie różnych strategii w celu poprawy ciśnienia krwi w krótkim okresie, np. stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń i spowolnienie, jeśli wystąpią objawy takie jak nieregularny puls, zawroty głowy lub nadmierne osłabienie.

Zaleca się także zwiększenie czasu na rozciąganie przed i po wysiłku, aby pomóc skuteczniej regulować ciśnienie krwi. Ale przede wszystkim podkreśla się wagę nawodnienia.

– Odwodnienie może częściej dotknąć kogoś z niskim ciśnieniem krwi – mówi dr Trentacosta. – Zdecydowanie pij więcej wody przed, w trakcie i po treningu. A jeśli czujesz się źle, zmniejsz natężenie.

Czytaj także:

Jak podnieść ciśnienie? 3 naturalne i bezpieczne sposoby