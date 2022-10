Czy jesienna depresja jest jednostką chorobową? Psycholog wyjaśnia

Dr Patricia Thornton, licencjonowana psycholog z Nowego Jorku przyznała, że zmiany pór roku mogą powodować zmiany nastroju i niepokój, ale powiedziała, że „jesienna depresja” nie jest jednostką chorobową.

„Zwykle mówimy o sezonowych zaburzeniach afektywnych. Dni są krótsze, noce dłuższe, robi się chłodniej. Może pojawić się lęk przed powrotem do szkoły i presja osiągnięcia sukcesu naukowego i towarzyskiego” – powiedziała Thornton.

„Ludzie, którzy zmagają się ze zmianami w życiu lub jakimikolwiek nowymi okolicznościami, jak powrót na uczelnię, mogą odczuwać przygnębienie, ponieważ teraz muszą wstawać wcześniej i mniej śpią. Może to powodować chandrę, szczególnie w przypadku mniejszej ilości snu” – dodała.

Co innego, jeśli mówimy o zdiagnozowanej depresji. Jej objawy również mogą nasilać się jesienią, jednak podłożem jest prawdziwa choroba – niezależnie od pory roku.

Psycholog zauważyła jednak, że wielu jej pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i lękowymi czuje się lepiej, gdy wracają do szkoły lub pracy i mają ułożony tryb życia. „Jest tak, ponieważ zaburzenia mogą pojawić się z nagła, gdy nie ma wystarczająco dużo do zrobienia” – powiedziała. – „Jeśli ktoś jest bezczynny w okresie letnim, chętnie wraca do szkoły, ponieważ ma coś, na czym może się skupić, co pomaga mu uspokoić myśli i zmartwienia”.

Czym jest więc jesienna depresja?

Eksperci twierdzą, że obniżony nastrój jesienią może wynikać ze zmniejszonej ilości światła, krótszych dni, zmniejszenia aktywności fizycznej w stosunku do okresu letniego. Możemy czuć żal za mijającym latem, które obfitowało w doznawanie wrażeń czy zawieranie nowych znajomości. Możemy też czuć żal, jeśli nie osiągnęliśmy celów postawionych sobie na czas lata, lub też martwić się np. o kolejny rok szkolny czy akademicki.

Jak sobie w tym czasie pomóc? Zmiany w diecie, codzienne ćwiczenia i przebywanie w świetle słonecznym mogą zminimalizować skutki jesiennych smutków.

Jak pokonać ten stan?

Zażyj więcej słońca

Zacznij od spędzenia więcej czasu na świeżym powietrzu, aby jak najlepiej wykorzystać światło słoneczne. Warto wstać wcześnie rano, żeby zażyć odrobiny porannego słońca. W razie potrzeby idź spać wcześniej, aby skuteczniej walczyć ze zmęczeniem i sennością w ciągu dnia.



Ćwicz codziennie

Warto praktykować codzienne ćwiczenia przez co najmniej 30 minut. Gdy upalna letnia pogoda się skończy, jesień będzie doskonałym czasem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, więc wykorzystaj te momenty na długie spacery lub przejażdżki rowerowe. Możesz też spróbować nowego rodzaju sportu lub chodzić na siłownię. Ćwiczenia mają kluczowe znaczenie dla zaburzeń zdrowia psychicznego. Każde badanie wykazuje poprawę nastroju po ćwiczeniach.



Zmień dietę

Jesień to doskonały czas na zastanowienie się nad tym, co jesz. Sezon jesienny to świetny czas na przygotowanie swoich ulubionych sezonowych zup i ciepłych posiłków, których nie jadłeś latem.



Znajdź nowe hobby

Jesień to dobry czas na uporządkowanie siebie samego, a także domu, ogrodu i ogólną reorganizację przestrzeni. Warto również rozważyć znalezienie nowego hobby. Próby chóru? Kurs kaligrafii? Dlaczego nie!



Zmień perspektywę

Brrr... jak zimno, szaro, brzydko, ponuro... Pomyśl o tym, co czeka cię po wejściu do docelowego pomieszczenia: domu, biura, może uczelni. Ciepło, wygodny fotel, kubek z ulubioną kawą? Skoncentruj się na dobrych aspektach, zamiast ciągle rozważać te złe.



W ekstremalnych przypadkach zasięgnij pomocy

Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc ci uporać się z podłym nastrojem. Warto go skutecznie poprawić i znaleźć środki, które to umożliwią.Czytaj też:

