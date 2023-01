Patrz w lustro, poczujesz się szczęśliwszy! Terapia przynosi zaskakujące efekty

Jak tłumaczy terapeutka, ten rodzaj terapii pozwala zaakceptować siebie. To przekłada się z kolei na bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Terapia z lustrem polega na codziennym patrzeniu na swoje odbicie przez określony czas, nawet tylko 2 minuty i mówieniu do siebie.

„Zastanów się, jaka jest najlepsza dla ciebie pora na terapię: może to być poranek, gdy przygotowujesz się do rozpoczęcia dnia lub, zanim położysz się do łóżka. Niektórzy potrzebują pracy z lustrem kilka razy dziennie, żeby przezwyciężyć negatywne uczucia, które się pojawiają” – wskazuje terapeutka Luise Hay.

Co i jak mówić do lustra?

Stojąc przed lustrem, można mówić o swoich emocjach i odczuciach własnymi słowami, albo znaleźć na początek gotowe formułki, które znajdziesz w internecie. Najlepiej znaleźć moment, kiedy nie ma nikogo w pobliżu. Pozwoli ci to otworzyć się na siebie i nie martwiąc się o to, co pomyślą inni. Ważne jest, żeby nie hamować swoich emocji i mówić szczerze. Dobre efekty przynosi też zapisywanie najważniejszych myśli i spraw w notesie, tak żeby móc do nich wracać – wskazuje terapeutka.

„Kiedy dzieje się coś dobrego, możesz spojrzeć w lustro i podziękować sobie za to, że to się stało. Podobnie, jeśli wydarzy się coś złego, możesz powiedzieć sobie, że to minie i że nadal kochasz siebie za to, kim jesteś” – uważa Luise Hay.

Kilka pomysłów na to, jak zacząć terapię

Terapeutka proponuje kilka gotowych formułek, na to, jak można rozpocząć terapię. Wystarczy powiedzieć:

Jestem wystarczająco dobry i godny wszystkich dobrych rzeczy.

Zasługuję na szczęście i spokój w moim życiu

Kocham to, kim jestem.

Jestem tym, kim powinienem być.

Leczę się z traumy z przeszłości.

Odpuszczam wszystko, co mnie powstrzymuje.



Efekty terapii

Praca z lustrem pomaga lepiej zrozumieć siebie.

Poprawia samoocenę i minimalizuje niepewność.

Uczy pewności siebie i szacunku do siebie.

Leczy traumy.

Pomaga pozbyć się negatywnych uczuć, które być może ukrywałeś.

Wzmaga empatię.

Pozwala uzyskać większą świadomość.

