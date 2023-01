Jak na oglądanie seriali reaguje mózg? 3 zaskakujące fakty

Epoka telewizji powoli przemija, ale my w dalszym ciągu spędzamy mnóstwo czasu przed małym ekranem. Dziś jednak częściej są to laptopy czy tablety, a jeśli telewizory, to tylko dlatego że odbieramy na nich swoje ulubione platformy streamingowe. Mimo że młodsze pokolenie bardzo rzadko ogląda telewizję, to nie zrezygnowało z niej w ogóle. Programy telewizyjne zastąpiły seriale i popularne formaty na platformach wideo, a czas spędzany przed ekranami wydłużył się, zamiast skrócić.

Dlaczego lubimy oglądać?

Istnieje kilka powodów, dla których tak chętnie rozsiadamy się na kanapie z kubkiem gorącej herbaty czy kakao i włączamy laptopa lub telewizor. Jakich?

1. Oglądanie jest przyjemne!

Zanurzenie się w opowieść pozwala nam odkryć nowy świat. Przenosi nas do innego miejsca, społeczności lub wieku, dzięki czemu skutecznie odrywamy się od swoich codziennych obowiązków. Nie myślimy o pracy ani o egzaminach na studia, zapominamy, że kolejnego dnia musimy zrobić trudny projekt, wybrać się do lekarza czy załatwić szereg ważnych rodzinnych spraw. Oglądanie serialu zwyczajnie nas relaksuje i sprawia nam przyjemność.

Jeśli serial jest wciągający, mózg zaczyna produkować dopaminę, czyli jeden z hormonów szczęścia. To utrudnia oderwanie się od serialu i zmusza nas do włączenia kolejnego odcinka. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Nielsen Media Research, aż 61 procent widzów Netflixa ogląda od 2 do 6 odcinków za jednym razem. Mózg reaguje na oglądanie serialu dokładnie tak samo jak w czasie zażywania narkotyków. To budzi niepokój, dlatego należy kontrolować czas spędzany przed ekranem, pamiętając o tym, że nie jest to prawdziwe życie.

2. Oglądanie zachęca mózg do pracy

Oglądanie filmów i seriali nie tylko pobudza ośrodek przyjemności, ale też stymuluje koncentrację i zachęca mózg do pracy. Jeśli fabuła serialu jest skomplikowana, nasz mózg znajduje się w stanie najwyższego napięcia, próbując szybko rozwikłać zagadkę i znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. To nas pobudza i sprawia nam przyjemność, może stanowić wręcz intelektualne ćwiczenia dla mózgu.

3. Oglądanie seriali przynosi nam szereg informacji

Oglądanie seriali i filmów może stanowić dla nas inspirację do rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Dotyczy to nie tylko tych prozaicznych, związanych z pracą czy edukacją, ale również tych dotyczących relacji międzyludzkich. W serialach poznajemy sylwetki różnego rodzaju bohaterów, którzy przejawiają szereg zachowań. Ich różnorodność może nam ułatwić odnalezienie i dopasowanie pewnych wzorców osobowości do ludzi istotnych w naszym życiu.

Oprócz tego oglądanie seriali może pomóc nam się rozwijać. Dotyczy to zwłaszcza osób, które oglądają je w wersji oryginalnej, w obcym języku. Kontakt z językiem mówionym nie tylko ułatwia nam osłuchiwanie się, ale także uczy nowych zwrotów i pozwala przyswoić wypowiedzi z codziennego języka.

Czytaj też:

Oglądanie telewizji przez wiele godzin zwiększa ryzyko raka jelita u młodych osóbCzytaj też:

Migreny, słaba koncentracja i kłopoty z pamięcią? Sposób na dobrą kondycję mózgu