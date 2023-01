Co się dzieje z twoim ciałem, gdy nie dbasz o relaks? Te 3 sygnały budzą niepokój

Natłok obowiązków, mała ilość snu i brak czasu dla siebie to przepis na katastrofę. I to nie tylko psychiczną, bo jeśli nie mamy chwili wytchnienia i czasu na relaks, bardzo szybko wpadamy w odrętwienie, stajemy się sfrustrowani, a codzienne rzeczy przestają nas cieszyć. Przepracowanie niestety mocno nas też obciąża fizycznie i może doprowadzić do rozwoju różnych chorób, a także obniżyć naszą wydajność.

Brak relaksu to równia pochyła

Przemęczony organizm przestaje funkcjonować prawidłowo. Układ immunologiczny staje się mniej wydajny i szczelny, przez co może przepuszczać większe ilości drobnoustrojów i wirusów. Przepracowanie może obciążać układ krwionośny, zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca, a także nadciśnienia tętniczego. Oprócz tego wpływa także na funkcjonowanie układu nerwowego, pogarszając kondycję psychiczną, powodując problemy z pamięcią czy koncentracją.

Możesz odczuwać większy ból

Osoby, które nie dbają o zachowanie work-life balance i nie odpoczywają tyle, ile powinny, może zjadać stres. Przewlekły stres prowadzi natomiast do występowania bólu o charakterze napięciowym, który może skupiać się w okolicy głowy, ale też szyi czy ramionach. Może prowadzić też do nadmiernego zaciskania szczęki. Co ciekawe, brak relaksu może wywołać także fibromialgię czy zapalenie stawów.

Możesz mieć problemy z koncentracją

Osoby zestresowane mogą wolniej kojarzyć fakty i cierpieć na problemy z pamięcią. Ich układ nerwowy produkuje zbyt dużą ilość kortyzolu, który sprawia, że nieustannie są w napięciu, jakby były gotowe do walki. W ten sposób nie da się jednak funkcjonować zbyt długo, bo w dłuższej perspektywie może to prowadzić nawet do obumierania komórek nerwowych.

Możesz częściej chorować

Stres i brak snu znacząco osłabiają naszą odporność i mogą sprawiać, że częściej będziemy zapadać na choroby wirusowe czy bakteryjne. Osłabiony organizm staje się podatny na działanie drobnoustrojów, które szybciej się namnażają i mocniej wnikają w organizm. W efekcie, nawet jeśli unikamy wypoczynku, organizm może nas do niego zmusić, np. poprzez chorobę.

Jak zadbać o work-life balance w życiu?

Aby zadbać o work-life balance dobrze jest utrzymywać właściwe proporcje pomiędzy pracą a obowiązkami. Po godzinach nie należy odbierać połączeń służbowych ani sprawdzać skrzynki mailowej. Dobrze jest za to skupić się na tym, co sprawia nam przyjemność i pozwala organizmowi odpocząć.

Spacery na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna, zabawa z dziećmi, wizyta u przyjaciół czy czytanie ulubionej książki pozwalają obniżyć nam poziom stresu i odpocząć. Ważne jest znalezienie momentów na relaks każdego dnia, by obniżyć ryzyko pogorszenia samopoczucia i kondycji fizycznej.

