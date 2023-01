Jak stać się niezależnym emocjonalnie? 5 rzeczy, które możesz zmienić już teraz

Niezależność emocjonalna to umiejętność podejmowania decyzji bez udziału emocji, pójście własną drogą bez patrzenia na to, co sądzą o nas inni ludzie. To cecha pożądana, dzięki której możemy uzyskać wolność, wysokie poczucie własnej wartości i przekonanie, że wiemy, co jest dla nas słuszne.

Osiągnięcie niezależności emocjonalnej nie zawsze jest łatwe. Wręcz przeciwnie, bardzo często mamy z tym problem, przykładając nadmierną wagę do tego, jak nasze plany czy czyny osądzają bliscy. Komentarze rodziców czy rówieśników mogą odwieść nas od tego, co chcieliśmy zrobić, podkopać nasze marzenia lub rozwinąć w nas przekonanie, że nie uda nam się osiągnąć sukcesu w dziedzinie, z którą chcieliśmy związać swoją przyszłość.

Jak uzyskać niezależność emocjonalną?

Aby uzyskać niezależność emocjonalną, dobrze jest zastanowić się nad tym, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Czy wpływają na to opinie innych osób? Czy potrafimy coś zrobić, nie zważając na zdanie rodziny i bliskich? Jeśli wiemy, że mamy z tym problem, spróbujmy wprowadzić w życie kilka zmian:

Uwierz w to, że sam wiesz, co dla ciebie jest najlepsze. To twoje życie, nie rodziców, nie przyjaciół ani nawet partnera. Tylko ty możesz wiedzieć, co cię uszczęśliwi i do jakiego miejsca w życiu chcesz dotrzeć Zaakceptuj siebie, swoje wady i zalety. Jeśli spojrzysz na siebie obiektywnie, możesz jasno ocenić, czy twoje pomysły i przedsięwzięcia mają sens. Realizuj swoje marzenia, ale patrz na nie rozsądnie, bo stawianie sobie zbyt wysokich celów może cię zniechęcić Zrozum, że jesteś wartościowy. Niezależność emocjonalna jest mocno związana z poczuciem własnej wartości. Osoby nadmiernie uzależnione od zdania innych bardzo często nie wierzą w siebie, są niepewne własnych decyzji i osądów. Mają niską samoocenę i podsycają w sobie przekonanie, że są niewiele warte. W takiej sytuacji uzyskanie niezależności emocjonalnej może być możliwe po przejściu terapii, która pozwoli nam zrozumieć, dlaczego tak mocno powiązaliśmy swoją samoocenę ze zdaniem innych osób Stawiaj sobie drobne cele i realizuj je. Kolejne sukcesy pomogą ci uwierzyć, że uda ci się wykonać to, co sobie zamierzyłeś. To ty wyznaczasz granice swoich możliwości! Buduj swoją pewność siebie. Niezależność emocjonalna nie oznacza egoistycznego odcięcia się od innych ludzi i uznania, że od dziś skupiamy się tylko na sobie. Osoby pewne siebie wysłuchują stanowisk innych osób, mogą je uwzględniać przy podejmowaniu decyzji, ale te zawsze są od nich niezależne

