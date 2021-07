6 oznak niedojrzałości emocjonalnej u partnera. Czy wiesz, jak je rozpoznać?

Gdy człowiek potrafi kontrolować swoje emocje i nie poddawać się nagłym uczuciom, mówi się o nim, że jest dojrzały emocjonalnie. Podejmuje on wtedy racjonalne i rozsądne decyzje, które mają oparcie w rzeczywistości. Wiele osób ma jednak problemy z kontrolą emocji – z czego wynikają niezrozumiałe, raniące kogoś zachowania. Bycie w związku z osobą niedojrzałą emocjonalnie może być niezwykle trudne. Jakie zachowania powinny być sygnałem ostrzegawczym?

6 zachowań osób niedojrzałych emocjonalnie

Nie mówią „przepraszam”



Jeśli wyraźnie się mylą i wiedzą o tym, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać się od przeprosin. Będzie raczej im „przykro”, że jesteś na nich „zły”, zamiast stanąć na wysokości zadania i przyznać się do błędu. Będą odciągać od niego uwagę, negując twoje zachowanie. Egocentryk nie lubi przepraszać ani prosić o przebaczenie, ponieważ uwielbia odgrywać męczennika i udawać, że nie jest winny. Zrobią wszystko, co w ich mocy, abyś zakwestionował swoje zdrowie psychiczne i odwrócił uwagę od ich błędów.



Obrażają innych



Ponieważ mają niewielki szacunek dla uczuć otaczających ją osób, zwykle są dość obraźliwi werbalnie. Brak im klasy w zachowaniu i powściągliwości języka. Jednak wyzwiska i zastraszanie świadczą o ich emocjonalnej niedojrzałości. Nigdy nie wdawaj się w kłótnię z takimi ludźmi, ponieważ jest to ich żywioł, nie twój. Nieumiejętność skutecznego komunikowania może być prawdziwym problemem, jeśli jesteś z kimś takim w związku.



Ograniczają partnerowi kontakty towarzyskie



Jeśli są w związku, lubią grać w nim pierwsze skrzypce. Ponieważ sami nie mają bliskich, szczerych relacji z innymi, nie będą chcieli, aby ich partner je miał. Jeśli nie skupia się wyłącznie na nich, mogą być bardzo urażeni. Niedojrzałość emocjonalna nie pozwala im dać komuś swobody i pozostać niezależnym od partnera.



Są egocentryczni



Czy znasz kogoś, kto myśli, że cały świat kręci się wokół niego? Jedną z najbardziej znaczących oznak, że komuś brakuje dojrzałości, jest to, że jest samolubny i narcystyczny. Kiedy poprosisz go o pomoc, pozostawi cię z poczuciem winy, że nie radzisz sobie bez niego. Natomiast sam wydaje się nie osiągać niczego bez pomocy innych. Nierozważni często mają duże ego niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie.





W ramach obrony wybierają atak



Osoby niedojrzałe mają w swoim arsenale wiele mechanizmów obronnych. Ponieważ nie lubią docierać do sedna prawdziwego problemu, będą kontynuować kłótnię, aby udowodnić swoją rację. Gdy coś nie jest dla nich korzystne, są niezwykle defensywni. Ich mechanizmy obronne są istotną częścią tego, jak tłumią swoją świadomość emocjonalną.



Mają problemy z impulsywnością



Osoby niedojrzałe emocjonalnie często mają problemy z kontrolą impulsów. Może przejawiać się to np. w nieracjonalnym wydawaniu pieniędzy, rzuceniu studiów z dnia na dzień czy zerwania z partnerem z powodu jednej kłótni. Ich zachowania wydają się jednak nieprzemyślane – prawdopodobnie nie podjęliby tych decyzji dając sobie czas na przeanalizowanie jej skutków. Jeśli chcesz kontrolować swoje emocje, nie działaj pod wpływem impulsu!

Jak kontrolować swoje reakcje?

Emocje można i trzeba kontrolować, by nie kierowały naszym życiem. Często okazuje się, że gdy mija poddenerwowanie, strach czy ekscytacja, zmienia się czyjeś nastawienie do danego wydarzenia. Dzięki temu, że nie działa pochopnie, nie musi ponosić negatywnych konsekwencji swoich czynów. Jeśli natomiast poddaje się emocjom, potęguje swoje uczucia – zarówno te dobre, jak i te złe. Nie oznacza to jednak, że emocje należy tłumić. Jest to nie tylko niedobre, ale i niezdrowe. Trzeba pozwalać sobie na przeżywanie różnych emocji, przepracować je w głowie i pogodzić się z tym, że są częścią nas.

