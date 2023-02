Depresja oporna na leki. Sprawdź, czy ciebie to dotyczy

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Fundacja Twarze Depresji zainaugurowała kolejną kampanię, w której tym razem skupiacie się państwo m.in. na lekoopornej depresji. Dlaczego akurat ten temat jest jednym z wiodących?

Anna Morawska-Borowiec: Do fundacji po pomoc zgłasza się bardzo wielu pacjentów z depresją lekooporną, to ludzie, którzy szukają nadziei na powrót do normalnego życia. Podjęli starania, próbowali i psychoterapii, i farmakoterapii, ale ta druga nie przyniosła rezultatów, jakie byłyby oczekiwane, by mogli normalnie funkcjonować w życiu zawodowym, rodzinnym.

Kiedy mówimy o depresji opornej na leczenie i jaka jest skala zjawiska?

Mowa o sytuacji, gdy były stosowane dwa różne rodzaje farmakoterapii, w odpowiedniej dawce, przez odpowiedni czas, ale organizm na leczenie nie odpowiadał. Wówczas zakładamy, że mamy do czynienia z depresją lekooporną.