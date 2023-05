Po tym rozpoznasz narcyza. Ten sprytny sposób podpowiadają naukowcy

Zespół psychologów z Uniwersytetu w Helsinkach we współpracy z naukowcem z USA, odkrył w drodze eksperymentów sprytny sposób wykrywania narcyzmu. Efekty badań zostały opisane w czasopiśmie Psychophysiology. Naukowcy sprawdzali fizyczne reakcje na różne bodźce u ludzi z osobowością narcystyczną.

Co to jest osobowość narcystyczna?

Najprościej tłumacząc, ludzie o osobowości narcystycznej postrzegają świat jako przedłużenie ich samych, przez co potrzeby innych traktują jako mniej ważne. Narcyzi są zwykle uparci i zazdrośni oraz zachowują się w sposób sugerujący, że czują się uprawnieni do wszystkiego, czego pragną. Zdaniem psychologów, może to być problematyczne zwłaszcza w związkach, dlatego lepiej wiedzieć, że masz do czynienia z narcyzem, nim zwiążesz się z nim na dłużej. Tylko jak rozpoznać taką osobę? Nie jest to proste, szczególnie przy pierwszym spotkaniu, ale naukowcy znaleźli subtelną wskazówkę, która może pomóc.

Jak łatwo rozpoznać narcyza?

Naukowcy zaprosili do badania 57 osób, które wcześniej zidentyfikowano jako posiadające osobowość narcystyczną. Każdy z uczestników badania został poproszony o wykonanie serii wymagających zadań. Następnie naukowcy przymocowali czujniki do twarzy badanych i poprosili o wysłuchanie oceny wykonanych zadań. Niektórzy otrzymali pochwały, inni usłyszeli neutralną ocenę, a trzecia grupa usłyszała opinie negatywne.

Naukowcy odkryli, że mięśnie twarzy ochotników, którzy zostali skrytykowani i otrzymali złe recenzje, nieświadomie reagowały – to drobne ruchy czoła i mięśni używanych do uśmiechania się. Trwało to jedynie ułamek sekundy. W pokerze taka reakcja byłaby nazwana jako „tell”. Jak podkreślają autorzy badania, dla osób rozważających nawiązanie z kimś relacji może to być traktowane jako sygnał ostrzegawczy. Trzeba być jednak uważnym obserwatorem.

