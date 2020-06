Korzystasz ze smartfona przy obiedzie? Nie odczujesz przyjemności z interakcji ze współbiesiadnikami

Według badań przedstawionych na dorocznej konwencji Society for Personality and Social Psychology, osoby, których smartfony były położone na stole podczas kolacji zgłaszają mniej przyjemności ze wspólnego spędzania czasu przy posiłku niż ci, którzy telefony trzymali z daleka od stołu.

Przyjęto założenie, że korzystanie z telefonu podczas interakcji społecznych osłabiłoby szczęście, ale jest to pierwszy eksperyment, w którym zebrano dane empiryczne, aby udowodnić założenia.

Ryan Dwyer z University of British Columbia, Elizabeth Dunn z University of British Columbia i Kostadin Kushlev z University of Virginia przeegzaminowali 304 osoby w eksperymencie w restauracji. W lokalnej kawiarni grupy 3-5 znajomych lub członków rodziny zostały losowo przydzielone do konieczności posiadania telefonu na stole lub braku urządzenia. Po posiłku uczestnicy odpowiedzieli na pytania dotyczące swoich doświadczeń.

Czy konieczna jest całkowita rezygnacja z telefonu?

Naukowcy stwierdzili, że uczestnicy czerpali mniej przyjemności z posiłku z przyjaciółmi i rodziną, gdy telefony były obecne, niż gdy telefony były poza zasięgiem ręki. Zdaniem Dwyera, głównego autora badania, telefony nie muszą być jednak całkowicie nieobecne.

– Prawdopodobnie, jeśli od czasu do czasu używasz telefonu podczas kolacji, nie zrujnuje to życia towarzyskiego, ale częste korzystanie z telefonu podczas takich interakcji może z czasem pogorszyć twoje samopoczucie – mówi Dwyer.

Badacze kontynuowali eksperyment, „pobierając próbki” doświadczeń, w ramach których poprosili uczestników o zgłoszenie tego, co robili i czuli w ciągu ostatnich 15 minut. Badanie to ponownie wykazało, że ludzie czerpali mniej przyjemności z interakcji twarzą w twarz, gdy korzystali z telefonu.

– Sam dostęp do telefonów sprawia, że ludzie czują się bardziej rozproszeni – mówi Dunn. – Tak więc, chowając telefony podczas interakcji społecznych, możemy zwiększyć nasze szanse na prawdziwy kontakt z ludźmi wokół nas.

Czytaj także:

Gdy nastolatek ucieka z domu – co powinni wiedzieć rodzice?Czytaj także:

Jak odnaleźć balans w korzystaniu z internetu? SprawdźCzytaj także:

Poprawa relacji rodzinnych? Pomóc może... wyspa kuchenna