7 zachowań nieszczęśliwych par, które wskazują terapeuci

Związek to ciężka praca. Na początku może wydawać się łatwy, gdy jesteś w fazie zauroczenia. Miłość, romans i pożądnie wydają się na początku płynąć jak woda, ale z czasem te rzeczy mogą sprowadzać się do okazjonalnego okazywania uczuć. Nieszczęśliwe pary nie zwracają uwagi na wysiłek, jaki trzeba poświęcić, aby zachować sympatię na dłuższą metę. Łatwym rozwiązaniem nieszczęśliwego lub toksycznego związku jest porzucenie go, ale wiele osób tego nie robi, ponieważ w głębi duszy albo chcą uratować związek, albo nie chcą być sami. W wielu przypadkach wrodzona potrzeba człowieka do towarzystwa sprawia, że ​​pozostaje w złym związku partnerskim.

Niezależnie od tego, czy czytasz to, aby dowiedzieć się, czy ktoś w twoim życiu jest w niezdrowym związku, czy czytasz to dla siebie, te 7 znaków wyselekcjonowanych przez terapeutę może pomóc ci zidentyfikować nieszczęśliwe pary. Co ciekawe, według psychologów pary, które są nieszczęśliwe, będą trzymać się razem i nie będą próbować naprawiać związku. Czasami mogą nawet nie być świadomi tego, jak bardzo są nieszczęśliwi.

Co charakteryzuje nieszczęśliwe pary?

