Jak złagodzić konflikty między nastolatkami a rodzicami? Naukowcy mają prostą radę

Artykuł, opublikowany w czasopiśmie Emotion, „When Do Adolescents Feel Loved?” to pierwsze tego rodzaju badanie, w którym analizowane są wahania w codziennym samopoczuciu kochanych nastolatków.

Korzystając z trzytygodniowych codziennych wpisów do dziennika przesyłanych przez rodziców i nastolatków, badacze – John Coffey (Yale University i Sewanee: The University of the South), Mengya Xia (University of Alabama) i Greg Fosco (Pennsylvania State University) – byli w stanie powiązać okazywanie ciepła przez rodziców i ich postrzeganie konfliktu z codziennymi wahaniami w uczuciu miłości ich nastolatków.

„Korzystając z dzienników codziennych przez 21 dni z rzędu, byliśmy w stanie rozszyfrować codzienne sposoby, w jakie zachowania rodziców są powiązane z tym, jak kochane były ich nastolatki” – powiedział Coffey, główny autor badania i wizytujący asystent Arnolda Gesella Profesor w Yale Child Study Centre. „Metodologia codziennego życia jest wyjątkowo dostosowana do dostarczania opiekunom praktycznych wskazówek dotyczących codziennego życia”.

Zrozumienie i pochwała

Niezależnie od ogólnej bliskości relacji rodzic-nastolatek, naukowcy odkryli, że nastolatki zgłaszały, że czują się bardziej kochane w te dni, kiedy rodzice zgłaszali, że okazują więcej ciepła w postaci uczucia, zrozumienia i pochwały. Podobnie nastolatki zgłaszały, że czują się mniej kochane w dni, kiedy rodzice zgłaszali więcej konfliktów niż zwykle.

Co ważniejsze, powiedzieli naukowcy, odkryli również, że rodzice mogą łagodzić skutki konfliktu, okazując nastolatkom ciepło.

Aby złagodzić konflikt, ciepło musiało zostać przekazane tego samego dnia – ale ciepło i konflikt nie musiały być ze sobą powiązane – stwierdzili naukowcy.

„Rodzice często podkreślają konflikty, których doświadczają ze swoimi dziećmi”, powiedział Coffey, „ale nasze badanie sugeruje, że konflikty są możliwe do opanowania, o ile dzieci doświadczają ciepła ze strony rodziców w którymś momencie tego samego dnia”.

