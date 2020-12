Naukowcy: Uśmiech jest ważny, nawet gdy nosimy maskę

Skuteczna komunikacja zazwyczaj opiera się na wyraźnej i głośnej artykulacji dźwięku, jednak w maseczkach proces ten jest znacznie utrudniony. Czy to znaczy, że nasza komunikacja skazana jest na niepowodzenie? Zdecydowanie nie! Jednak czas dostosować się do nowych realiów – i nauczyć skutecznie komunikować w maskach.

Czy jest sens uśmiechać się pod maską?

Nasze twarze są złożoną siecią włókien i ścięgien. W mimice twarzy to właśnie uśmiech najczęściej używany jest jako sposób interakcji z innymi. Czy uśmiech ma wpływ na komunikację, jeśli musimy zakrywać twarze? Naukowcy twierdzą, że nadal jest on istotny, ponieważ wiąże się z ruchem brwi, oczu i czoła. Gdy blokujemy reakcje emocjonalne, może dojść do utrudnień w komunikacji niewerbalnej, czyli tej bez użycia słów. Biorąc pod uwagę jak jest trudna ze względu na noszenie masek, warto nad nią popracować.

Mowa ciała w komunikacji

Jeśli napotykamy na utrudnienia w porozumiewaniu się, warto postawić na elementy komunikacji niewerbalnej. Eksperci skłaniają się ku ich trzem typom: gestach rąk, ruchu oczu i używaniu języka ciała.

Gesty rąk. Gdy posługujemy się rękami i gestykulujemy w trakcie wypowiedzi, ułatwiajmy innym zrozumienie komunikatu.

Mrużenie i otwieranie oczu. Z gałek ocznych najprościej jest wyczytać emocje, gdy nasze usta pozostają zakryte. Można więc unieść brwi, otworzyć lub zmrużyć oczy, aby wzmocnić reakcję na to, co mówią inni.

Język ciała. Przyjęcie odpowiedniej postawy, rozłożenie rąk, skulenie głowy – to wszystko mowa ciała, która ułatwia komunikację. Pochylanie się w kierunku kogoś pokazuje zaangażowanie w rozmowę. Intuicyjnie wykorzystywanie języka ciała wspiera proces komunikacji.

Czytaj też:

Czy noszenie dwóch masek jest lepsze niż jednej?