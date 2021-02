Nie rób tej rzeczy podczas kłótni, a szybciej dojdziesz do porozumienia

Konflikt istnieje we wszystkich relacjach. To, że ludzie się ze sobą nie zgadzają, niekoniecznie jest złe – masz prawo mieć inne zdanie niż twój partner. Ważne jest, abyście komunikowali w sposób, który pozwoli wam lepiej się zrozumieć i wzmocnić waszą relację.

Po pierwsze: nie przerywaj

Jeśli uważasz, że druga osoba jest w błędzie lub twój punkt widzenia jest szczególnie istotny, automatycznie masz ochotę wejść drugiej osobie w słowo. Wszyscy znamy to uczucie bycia w gorącej dyskusji i chęci jak najszybszego pokazania swojego punktu widzenia. Może być trudno wyciszyć chęć wykrzyczenia dokładnie tego, o czym myślisz. Jednak istnieje wiele powodów, aby się powstrzymać od przerywania komuś w połowie zdania. Po pierwsze, możesz wydać się niegrzeczny i lekceważący dla drugiej osoby, co nie stawia cię w dobrym świetle nawet w czasie kłótni. Pokazujesz, że nie doceniasz czyjegoś punktu widzenia, a twoje własne myśli i przekonania są ważniejsze. Po drugie, gwałtownie komuś przerywając możesz wydawać się niepohamowany i bezmyślny. Odmawiasz sobie okazji do przemyślenia tego, co masz zamiar powiedzieć.

Podczas kłótni zachowaj spokój

Ważne jest, aby podczas kłótni wysłuchać partnera i odnieść się do jego argumentów w spokojny sposób. Nigdy nie wiadomo, kiedy druga osoba może mieć rację i wprawić cię w prawdziwe zakłopotanie. Wysłuchując do końca partnera pozostaniesz otwarty i stworzysz szansę na znalezienie płaszczyzny porozumienia. Twoje argumenty nie powinny zamieniać się w osobiste ataki lub próby obniżenia poczucia własnej wartości drugiej osoby. Staraj się tłumaczyć swoje argumenty, aby dać sobie nawzajem przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć.

