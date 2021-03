Randki bez przyszłości. Jak poznać, że nic z tego nie będzie?

Chociaż nasza intuicja nie musi być wyznacznikiem tego, co jest prawdziwe, warto słuchać jej podczas poznawania nowego partnera. Niekiedy zdarza się, że niektóre zachowania budzą wątpliwości co do jego intencji. Wtedy w głowie zapalają się specyficzne czerwone lampki – znaki ostrzegawcze. Według psycholog Madeleine M. Roantree, czerwoną lampkę można zdefiniować jako „zachowanie, które wskazuje na brak szacunku, integralności lub zainteresowania związkiem”. Na to zwróć uwagę podczas randkowania?

Sygnały, które mogą wskazywać na brak zaangażowania

Nie chce „określić się” po kilku miesiącach randek

Żyjemy w świecie, w którym kilka udanych randek nie oznacza jeszcze zobowiązanie. Nawet seks nie jest obietnicą, że ktoś zostanie z nami na dłużej. Jednak kiedy spotykacie się od kilku miesięcy i zachowujecie jak para, a druga osoba nie chce nazywać tego związkiem – wiedz, że coś się dzieje. Może to oznaczać brak zaangażowania, a nawet sugerować, że dana osoba ma kogoś jeszcze.

Nie znasz jego profilu w mediach społecznościowych

Żyjemy w czasach, które naznaczone są stałą łącznością w social mediach. To wirtualna próba naśladowania rzeczywistości, w której mamy znajomych, dzielimy się zdjęciami czy komentujemy bieżące wydarzenia. Jeśli ktoś miesiącami nie wpuszcza cię do tego wirtualnego świata, coś może być nie tak. Szczególnie jeśli dana osoba sama jest tam bardzo aktywna.

Nigdy nie inicjuje randek

Jeśli zawsze musisz ustalać, kiedy macie się spotkać, wskazuje to na jednostronne zaangażowanie. Po paru miesiącach obie strony powinny być tak samo aktywne. Naprawdę przykro byłoby czuć się jak opcja awaryjna, z której korzysta się, gdy ktoś nie ma lepszych planów. Pamiętaj: ktoś, komu naprawdę zależy, będzie chciał cię widzieć i znajdzie ku temu okazję.

W inny sposób wyrażacie swoje uczucia

Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają, i jest to dobra wiadomość. Ale jeden przykład, kiedy może to być niepokojące, dotyczy tego, jak wyrażacie swoją miłość i przywiązanie. Może się zdarzyć, że masz romantyczną duszę, podczas gdy twój partner mniej ceni wylewne komplementy i preferuje działania. Możesz oczekiwać takiego samego zachowania, a kiedy go nie otrzymasz, poczuć się rozczarowanym.

Jedno z was ma tajemnice

Niedawne badania przeprowadzone przez pewien serwis randkowy wykazały, że 34 procent ludzi uważa, że dzielenie się sekretami jest ważną częścią tworzenia intymnej więzi. Nie musimy dzielić się każdą drobną myślą z drugą osobą. Ale jeśli któryś z was ma coś ważnego na głowie, że się ukrywa, będzie to problematyczne. Nie wiesz nic o jego pracy, rodzinie? Dziwnie się zachowuje gdy o to pytasz? To może być ostrzeżenie, aby pozostać czujnym.

Czytaj też:

Co zrobić, gdy nie podoba ci się wybranek/wybranka twojego dziecka?Czytaj też:

Eksperci: Bycie wybrednym w związkach ma swoje plusy