Oznaki toksycznego związku. Sprawdź, zanim będzie za późno

Nawet relacje, które wydają się doskonałe, mają swoje wady. Ale jest różnica między sporadycznymi kłótniami a niezdrową, toksyczną relacją.

Toksyczny partner

Według ekspertów sprawdzenie, czy relacja jest toksyczna, sprowadza się do zadania sobie ważnych pytań: Jak się czujesz ze swoim partnerem? Czy liczy się z twoimi uczuciami? Czy nie obwinia cię za porażki? Czy nie odbiera ci energii? W toksycznym związku czujesz się wyczerpany, pokonany i zagubiony.

Toksyczność jest odczuciem subiektywnym, które ciężko zamknąć w ramy. Może również występować w pewnym spektrum. Ktoś, kto jest toksycznym partnerem, może być uosobieniem radosnego przyjaciela w towarzystwie. Jednak toksyczna osoba sprawia, że czujesz się ze sobą nieswojo w jej obecności. Coraz częściej myślisz o sobie źle i jest to dla ciebie dołujące.

6 oznak, że jesteś w toksyczny związku

Oto typowe, charakterystycznych oznaki toksycznego związku.

1. Nie czujesz się komfortowo z partnrem

Jeśli ważysz swoje słowa lub zmieniasz zachowanie w obecności partnera z obawy przed osądem i wyśmianiem, prawdopodobnie tkwisz w toksycznej relacji. Tylko możliwość bycia sobą sprawia, że relacja jest autentyczna. W toksycznym związku czujesz się poniżany, kontrolowany i niewystarczający. Nawet jeśli partner robi to podświadomie, nie ma prawa traktować cię w ten sposób.

2. Masz fizyczne reakcje stresowe

Kiedy jesteś w toksycznym środowisku, negatywne uczucia mogą objawiać się fizycznie. Możesz mieć przyspieszony oddech, mdłości, lub unikać zabierania głosu w ważnych sprawach. Możesz również nie jeść lub objadać się ze stresu. Nie jesteś w najzdrowszym związku, jeśli bez partnera czujesz się lepiej, niż w jego towarzystwie.

3. Kwestionujesz własne uczucia

Kiedy powiesz swojemu partnerowi, że zrobił coś, co cię zraniło, a on wypiera się tego lub sprawia, że kwestionujesz własne doświadczenie, nie ma w tym realnej miłości i troski. Kiedy troszczysz się o kogoś, naprawdę zależy ci na jego uczuciach i szanujesz jego granice. W toksycznym związku stale czujesz, że bronisz swojego miejsca lub walczysz o przewagę.

4. Twój partner nieustannie zgrywa ofiarę

Toksyczny partner nieustanne będzie winić za swoje problemy wszystkich oprócz siebie. Nie dostrzega swoich niedociągnięć, lub nie chce ich zauważyć. Nie wymaga od siebie zbyt wiele, jednak nie przeszkadza mu to w stawianiu ci wymogów. Trudno z taką osobą budować życie bez obawy, że o wszystko będziesz się martwić.

5. Konkurujecie we własnym związku

Ty i twój partner powinniście świętować swoje sukcesy i być dumni ze swoich osiągnięć. Związek sprowadza się do bycia partnerami, a nie konkurentami. To przestrzeń do radości z własnego towarzystwa. Nie ma miejsca na zazdroszczenie sukcesów czy wyliczanie słabych punktów. Podczas gdy przyjacielska konkurencja może być na początku zabawna, długoterminowa rywalizacja może prowadzić do urazy.

6. Dajesz o wiele więcej niż otrzymujesz.

Jeśli konsekwentnie czujesz, że dajesz więcej niż druga osoba, możesz być wykorzystywany. Prawdopodobnie czujesz się wyczerpany i zdezorientowany. W zdrowym partnerstwie istnieje równowaga, w myśl której wysiłku u starania powinny się wyrównać. Oczywiście ktoś może mieć gorszy okres i powinien wtedy uzyskać wsparcie u partnera. Jednak kiedy intuicja podpowiada ci, że stale dajesz z siebie więcej, bacznie obserwuj zachowanie partnera i zdobądź się na szczerą rozmowę.

