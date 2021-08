Dlaczego wciąż nie możesz zapomnieć o rozstaniu? Oto co mówi psychologia

Powiedzmy, że minął rok od waszego zerwania, a ty wciąż nie może przestać mówić o swoim byłym. Rozmyślasz o tym, czy mogłaś zrobić coś inaczej i jak wtedy potoczyłyby się wasze losy. Zastanawiasz się, czy wciąż go kochasz i dlaczego nie możesz o nim zapomnieć. Co na ten temat mówi psychologia?

Style przywiązania determinują nasze emocje

Odpowiedź może leżeć w tym, w jaki sposób przetwarzasz emocje pod względem stylu przywiązania. Kształtuje się jeszcze w dzieciństwie i może determinować to, jak później radzimy sobie z niepowodzeniem i odrzuceniem. To koncepcja stworzona w XX w. przez Mary Ainsworth, amerykańsko-kanadyjską psycholożkę rozwoju człowieka.

Wyróżniła się trzy typy stylów przywiązania – bezpieczny, lękowo-unikający i lękowo-ambiwalnetny. Osoby wychowanie w bezpiecznym stylu przywiązania mają często odpowiedni poziom pewności siebie i poczucia własnej wartości. Czują, że miłość zawsze będzie dla nich dostępna – nawet jeśli kończy się jeden związek, są w stanie wznieść się ponad złe emocje. Nie mają skłonności do katastrofizowania i podświadomych oczekiwań, że ukochana osoba może je niejako „ocalić”.

Trudniejsze emocje pojawiają się, gdy w nabytym stylu przywiązania pojawia się lęk. Może to oznaczać brak akceptacji, potrzebę kontroli oraz uczucie bycia niewystarczającym. Takiej osobie ciężko pogodzić się z rozstaniem i może tęsknić za byłym partnerem jeszcze długo po fakcie. Może postrzegać ona miłość jako „rzadki towar”, który jest idealny – tak samo, jak były partner.

Jak poradzić sobie z rozstaniem?

Dobrą wiadomością jest to, że nasz rozwój emocjonalny to ciągły proces. Nawet jeśli doświadczyliśmy w dzieciństwie dużo lęku, nie musi to ostatecznie determinować przyszłości. Praca nad swoimi emocjami powinna pomóc nam poradzić sobie ze stratą i zyskać optymistyczne spojrzenie na swoją przyszłość. Warto czytaj o emocjach, dokształcać się w dziedzinie rozwoju osobistego. Jeśli czujemy potrzebę, należy udać się na konsultację psychologiczną lub zapisać na terapię.

Czytaj też:

Dlaczego niektóre pary przyjaźnią się po rozstaniu? Badani wskazali 7 przyczyn