Życie wśród zieleni może opóźnić naturalny początek menopauzy

Mieszkanie w pobliżu terenów zielonych wiąże się z wieloma różnymi korzyściami, w tym z niższym ryzykiem otyłości, poprawą zdolności uwagi u dzieci i wolniejszym spadkiem sprawności fizycznej w starszym wieku.

W badaniu, opublikowanym w listopadowym numerze Environment International przeanalizowano dane dotyczące 1955 kobiet z dziewięciu krajów (Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Estonia, Islandia i Norwegia), które wzięły udział w badaniu zdrowia układu oddechowego Wspólnoty Europejskiej (ECRHS). W ciągu 20 lat uczestniczki wypełniły kwestionariusze dotyczące ich zdrowia i stylu życia oraz przeszły badanie krwi. Obliczono również dostępność zieleni w ich dzielnicach.

Badanie wykazało, że kobiety mieszkające w dzielnicach z małą ilością zieleni dostały menopauzy 1,4 roku wcześniej niż kobiety mieszkające w najbardziej zielonych obszarach. Średnio wiek kobiet w okresie menopauzy wynosił 51,7 lat dla kobiet mieszkających na obszarach najbardziej zielonych, w porównaniu z 50,3 lat dla kobiet mieszkających na obszarach o małej powierzchni zieleni.

Oprócz czynników genetycznych na wiek wejścia w menopauzę wpływają także czynniki związane ze stylem życia, takie jak palenie tytoniu, otyłość, aktywność fizyczna i stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Szereg procesów biologicznych może wyjaśnić związek między przestrzenią zieloną a starszym wiekiem w okresie menopauzy. „Wiemy, że stres zwiększa poziom kortyzolu we krwi, a liczne badania wykazały, że ekspozycja na tereny zielone go zmniejsza” – wyjaśnił Kai Triebner, badacz wizytujący w ramach postdoktoratu w ISGlobal i główny autor badania. „Niski poziom kortyzolu wiąże się ze zwiększonym poziomem estradiolu, ważnego żeńskiego hormonu płciowego. Być może kobiety mieszkające w pobliżu zielonej przestrzeni mają niższe poziomy kortyzolu, co pozwoliłoby im utrzymać wyższy poziom estradiolu, co z kolei może opóźnić wystąpienie klimakterium."

